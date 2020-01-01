Return Finance Lido stETH (RFSTETH) tokenomika

Return Finance Lido stETH (RFSTETH) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Return Finance Lido stETH (RFSTETH), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Return Finance Lido stETH (RFSTETH) informācija

Return Finance is the first fully regulated cross-chain DeFi aggregator designed to unlock the earning potential of decentralized finance for retail users, businesses, and institutions.

Our platform simplifies DeFi investing by providing a one-stop shop for accessing the best yield opportunities on stablecoins like USDC and EURC and soon altcoins such as BTC, ETH, and SOL. We provide access to the most prominent DeFi protocols, including MakerDAO, Aave, Compound, and Curve, all through a single secure gateway.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://return.finance/
Tehniskais dokuments:
https://docs.return.finance/

Return Finance Lido stETH (RFSTETH) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Return Finance Lido stETH (RFSTETH) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 1.18
$ 1.18$ 1.18
Kopējais apjoms:
$ 6.85
$ 6.85$ 6.85
Apjoms apgrozībā:
$ 6.85
$ 6.85$ 6.85
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 1.18
$ 1.18$ 1.18
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.187356
$ 0.187356$ 0.187356
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.01883564
$ 0.01883564$ 0.01883564
Pašreizējā cena:
$ 0.171981
$ 0.171981$ 0.171981

Return Finance Lido stETH (RFSTETH) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Return Finance Lido stETH (RFSTETH) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais RFSTETH tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu RFSTETH tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti RFSTETH tokenomiku, uzzini RFSTETH tokena reāllaika cenu!

RFSTETH cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas RFSTETH? Mūsu RFSTETH cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.