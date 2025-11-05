BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Retail DAO cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika RETAIL uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati RETAIL cenas tendenci MEXC.Reāllaika Retail DAO cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika RETAIL uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati RETAIL cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par RETAIL

RETAIL Cenas informācija

Kas ir RETAIL

RETAIL Oficiālā tīmekļa vietne

RETAIL Tokenomika

RETAIL Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Retail DAO logotips

Retail DAO Cena (RETAIL)

Nav sarakstā

1 RETAIL uz USD reāllaika cena:

$0.00082688
$0.00082688$0.00082688
-8.80%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Retail DAO (RETAIL) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:48:34 (UTC+8)

Retail DAO (RETAIL) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00157166
$ 0.00157166$ 0.00157166

$ 0
$ 0$ 0

-1.39%

-8.83%

-17.27%

-17.27%

Retail DAO (RETAIL) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā RETAIL tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. RETAIL visu laiku augstākā cena ir $ 0.00157166, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā RETAIL ir mainījies par -1.39% pēdējā stundā, par -8.83% pēdējo 24 stundu laikā un par -17.27% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Retail DAO (RETAIL) tirgus informācija

$ 602.30K
$ 602.30K$ 602.30K

--
----

$ 826.88K
$ 826.88K$ 826.88K

728.40M
728.40M 728.40M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais Retail DAO tirgus maksimums ir $ 602.30K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. RETAIL apjoms apgrozībā ir 728.40M ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 826.88K.

Retail DAO (RETAIL) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Retail DAO uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Retail DAO uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Retail DAO uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Retail DAO uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-8.83%
30 dienas$ 0-29.14%
60 dienas$ 0-37.62%
90 dienas$ 0--

Kas ir Retail DAO (RETAIL)?

Retail DAO is a collective of everyday crypto investors who pool research, alpha, and investment opportunities. The core idea is simple: instead of competing against each other (and the big funds), we share knowledge and make better trades together. $RETAIL is the token that powers access, voting, and community rewards. Think Discord meets on-chain research hub, all run by the people who actually use it. We’re open, transparent, and genuinely want to help regular investors level up.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Retail DAO (RETAIL) resurss

Oficiālā interneta vietne

Retail DAO cenas prognoze (USD)

Kāda būs Retail DAO (RETAIL) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Retail DAO (RETAIL) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Retail DAO prognozes.

Apskati Retail DAO cenas prognozi!

RETAIL uz vietējām valūtām

Retail DAO (RETAIL) tokenomika

Retail DAO (RETAIL) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par RETAIL tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Retail DAO (RETAIL)

Kāda ir Retail DAO (RETAIL) vērtība šodien?
Reāllaika RETAIL cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā RETAIL uz USD cena?
Pašreizējā RETAIL uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Retail DAO tirgus maksimums?
RETAIL tirgus maksimums ir $ 602.30K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir RETAIL apjoms apgrozībā?
RETAIL apjoms apgrozībā ir 728.40M USD.
Kāda bija RETAIL vēsturiski augstākā cena?
RETAIL sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00157166 USD apmērā.
Kāda bija RETAIL vēsturiski zemākā cena?
RETAIL sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir RETAIL tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu RETAIL tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai RETAIL šogad kāps augstāk?
RETAIL cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati RETAIL cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:48:34 (UTC+8)

Retail DAO (RETAIL) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,452.31
$100,452.31$100,452.31

-2.64%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,231.59
$3,231.59$3,231.59

-7.85%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.69
$152.69$152.69

-5.44%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1675
$2.1675$2.1675

-5.02%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,452.31
$100,452.31$100,452.31

-2.64%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,231.59
$3,231.59$3,231.59

-7.85%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.69
$152.69$152.69

-5.44%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1675
$2.1675$2.1675

-5.02%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16066
$0.16066$0.16066

-1.99%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.22840
$0.22840$0.22840

+1,388.91%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.1255
$2.1255$2.1255

+1,317.00%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000340
$0.0000000000000000000000000340$0.0000000000000000000000000340

+392.75%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000186
$0.000000000186$0.000000000186

+116.27%

CUDIS logotips

CUDIS

CUDIS

$0.05765
$0.05765$0.05765

+63.40%