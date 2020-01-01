ResearchCoin (RSC) tokenomika

ResearchCoin (RSC) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par ResearchCoin (RSC), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
ResearchCoin (RSC) informācija

The mission of ResearchHub is to accelerate the pace of science. Our goal is to make a modern mobile and web application where people can collaborate on scientific research in a more efficient way, similar to what GitHub has done for software engineering.

ResearchCoin (RSC) is the community governance and rewards token on the ResearchHub platform. RSC is used to reward scientific contributors for certain behaviors (i.e. uploading scientific literature, distributed to most upvoted content etc). It can also be used for users to tip content they like and open bounties to incentivize completion of scientific tasks (i.e. pay for peer review, request a meta-analysis, generate graphical abstracts for scientific papers etc).

2 minute new short video outlining ResearchHub/ResearchCoin and the value proposition: https://www.youtube.com/watch?v=mbIdAODhcXo

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.researchhub.com/

ResearchCoin (RSC) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos ResearchCoin (RSC) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija: $ 65.89M
$ 65.89M
$ 65.89M$ 65.89M
Kopējais apjoms: $ 1.00B
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 119.10M
$ 119.10M$ 119.10M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība): $ 553.28M
$ 553.28M
$ 553.28M$ 553.28M
Visu laiku augstākā cena: $ 1.51
$ 1.51
$ 1.51$ 1.51
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00308244
$ 0.00308244$ 0.00308244
Pašreizējā cena:
$ 0.552041
$ 0.552041$ 0.552041

ResearchCoin (RSC) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

ResearchCoin (RSC) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais RSC tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu RSC tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti RSC tokenomiku, uzzini RSC tokena reāllaika cenu!

RSC cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas RSC? Mūsu RSC cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.