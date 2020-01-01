Renzo Restaked SOL (EZSOL) tokenomika

Renzo Restaked SOL (EZSOL) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Renzo Restaked SOL (EZSOL), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Renzo Restaked SOL (EZSOL) informācija

Renzo is a restaking protocol that abstracts and manages Actively Validated Services (AVS) strategies for Liquid Restaking Tokens (LRTs), making Ethereum and Solana restaking ezpz and accessible to everyone. The products $ezETH, $pzETH, and $ezSOL serve as interfaces to the EigenLayer, Symbiotic, and Jito Network ecosystems, respectively. Renzo's mission is to make restaking easy and accessible to everyone.

ezSOL is the flagship vault restaking token representing a user's restaked position on Jito. Users can deposit JitoSOL and, soon, SOL and receive ezSOL, representing their position in securing Node Consensus Networks (NCNs). Restakers will generate staking, restaking, and Maximal Extractable Value (MEV) rewards that will be auto-compounded in ezSOL.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://app.renzoprotocol.com/ezsol
Tehniskais dokuments:
https://docs.renzoprotocol.com/docs/

Renzo Restaked SOL (EZSOL) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Renzo Restaked SOL (EZSOL) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 36.77M
$ 36.77M$ 36.77M
Kopējais apjoms:
$ 126.54K
$ 126.54K$ 126.54K
Apjoms apgrozībā:
$ 126.54K
$ 126.54K$ 126.54K
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 36.77M
$ 36.77M$ 36.77M
Visu laiku augstākā cena:
$ 344.19
$ 344.19$ 344.19
Visu laiku zemākā cena:
$ 113.54
$ 113.54$ 113.54
Pašreizējā cena:
$ 290.58
$ 290.58$ 290.58

Renzo Restaked SOL (EZSOL) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Renzo Restaked SOL (EZSOL) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais EZSOL tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu EZSOL tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti EZSOL tokenomiku, uzzini EZSOL tokena reāllaika cenu!

EZSOL cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas EZSOL? Mūsu EZSOL cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.