Remilia (REMILIA) tokenomika
Remilia (REMILIA) informācija
The Remilia Cult is an edgy, anonymous collective known for creating the NFT projects Milady Maker and Remilio Babies. Fusing anime influences, internet nostalgia, and post-ironic humor, they capture the essence of subcultures like vaporwave, e-girl fashion, and lo-fi aesthetics. Their work often provokes and challenges traditional art norms, pushing boundaries while embracing the chaos of digital culture. Despite facing controversies, Remilia continues to grow an influential and loyal online community that thrives on irony, dark humor, and a collective sense of purpose. The cult’s creative vision lies in redefining how art, memes, and digital identity intersect in the modern age.
Remilia (REMILIA) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Remilia (REMILIA) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Remilia (REMILIA) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Remilia (REMILIA) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais REMILIA tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu REMILIA tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti REMILIA tokenomiku, uzzini REMILIA tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.