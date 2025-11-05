BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika RegularEverydayNormalCoin cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika RENC uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati RENC cenas tendenci MEXC.Reāllaika RegularEverydayNormalCoin cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika RENC uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati RENC cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par RENC

RENC Cenas informācija

Kas ir RENC

RENC Oficiālā tīmekļa vietne

RENC Tokenomika

RENC Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

RegularEverydayNormalCoin logotips

RegularEverydayNormalCoin Cena (RENC)

Nav sarakstā

1 RENC uz USD reāllaika cena:

$0.00028949
$0.00028949$0.00028949
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
RegularEverydayNormalCoin (RENC) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:48:07 (UTC+8)

RegularEverydayNormalCoin (RENC) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-1.44%

-1.44%

RegularEverydayNormalCoin (RENC) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā RENC tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. RENC visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā RENC ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par -1.44% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

RegularEverydayNormalCoin (RENC) tirgus informācija

$ 121.59K
$ 121.59K$ 121.59K

--
----

$ 121.59K
$ 121.59K$ 121.59K

420.00M
420.00M 420.00M

420,000,000.0
420,000,000.0 420,000,000.0

Pašreizējais RegularEverydayNormalCoin tirgus maksimums ir $ 121.59K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. RENC apjoms apgrozībā ir 420.00M ar kopējo apjomu 420000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 121.59K.

RegularEverydayNormalCoin (RENC) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas RegularEverydayNormalCoin uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas RegularEverydayNormalCoin uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas RegularEverydayNormalCoin uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas RegularEverydayNormalCoin uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ 0-4.59%
60 dienas$ 0-2.71%
90 dienas$ 0--

Kas ir RegularEverydayNormalCoin (RENC)?

Regular Everyday Normal Coin is, in essence, a content-generating Media Coin. It shifts around the character of $RENC: a coin with a distinct personality and sharing the beliefs of the early 2012 crypto community. The Project regularly creates music videos, animated serie episodes, and more, all revolving around the $RENC character and his buddies. Other than sharing philosophical messages through a very distinct personality, SRENC is the world's Content-Generating Media on the blockchain. It has an anti-rug-pull mechansim, where the team allocation is only 1.75% of the supply, meaning they cannot rug pull the community. Instead, $RENC has a 1.75% tax in place. The tax wallet is currently controlled by the team, which use it to fund content generation and marketing activities. At 42 million Market Cap, the team will start earning 50% of the tax wallets as personal profits, this makes sure that the team incentives is always aligned with growing the community, and not rug-pulling it. The eventual aim of $RENC is to become the world's first for-profit Decentralized Autonomous Media Company on the blockchain. This will happen when world laws surrounding the regulation of cryptocurrencies allow it to happen. It will be based in the EU.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

RegularEverydayNormalCoin (RENC) resurss

Oficiālā interneta vietne

RegularEverydayNormalCoin cenas prognoze (USD)

Kāda būs RegularEverydayNormalCoin (RENC) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu RegularEverydayNormalCoin (RENC) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa RegularEverydayNormalCoin prognozes.

Apskati RegularEverydayNormalCoin cenas prognozi!

RENC uz vietējām valūtām

RegularEverydayNormalCoin (RENC) tokenomika

RegularEverydayNormalCoin (RENC) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par RENC tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par RegularEverydayNormalCoin (RENC)

Kāda ir RegularEverydayNormalCoin (RENC) vērtība šodien?
Reāllaika RENC cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā RENC uz USD cena?
Pašreizējā RENC uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir RegularEverydayNormalCoin tirgus maksimums?
RENC tirgus maksimums ir $ 121.59K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir RENC apjoms apgrozībā?
RENC apjoms apgrozībā ir 420.00M USD.
Kāda bija RENC vēsturiski augstākā cena?
RENC sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija RENC vēsturiski zemākā cena?
RENC sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir RENC tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu RENC tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai RENC šogad kāps augstāk?
RENC cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati RENC cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:48:07 (UTC+8)

RegularEverydayNormalCoin (RENC) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,434.88
$100,434.88$100,434.88

-2.66%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,231.38
$3,231.38$3,231.38

-7.86%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.81
$152.81$152.81

-5.36%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1675
$2.1675$2.1675

-5.02%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,434.88
$100,434.88$100,434.88

-2.66%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,231.38
$3,231.38$3,231.38

-7.86%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.81
$152.81$152.81

-5.36%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1675
$2.1675$2.1675

-5.02%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16061
$0.16061$0.16061

-2.02%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.22235
$0.22235$0.22235

+1,349.47%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.1779
$2.1779$2.1779

+1,351.93%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000340
$0.0000000000000000000000000340$0.0000000000000000000000000340

+392.75%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000186
$0.000000000186$0.000000000186

+116.27%

CUDIS logotips

CUDIS

CUDIS

$0.05706
$0.05706$0.05706

+61.73%