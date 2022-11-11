Regent Coin (REGENT) tokenomika
Regent Coin (REGENT) informācija
What is the project about? Regent is a simple utility token created with an existence on Binance Smart Chain! As the name suggests, this token encompasses the entire crypto universe in one circle. It can be used to transact directly among the users. It is available on DEX and CEX platforms. The token has been curated in such a way that it solves multi purposes in one go! The primary function being paying for different kinds of transactions flawlessly. Regent is not restricted to any particular domain, it can be utilised for all sorts of online payments.
What makes your project unique? Regent coin is the most trending utility token! It has dealt with the major issues of distinguishing between utility tokens and normal tokens very well. By putting across all the points and properties of basic utility tokens and compiling them all into the most profitable results of the crypto world, Regent has simplified the whole utility coin scenario for you.
History of your project. Regent coin launched on PinkSale at a price of 10 cents on Nov 11, 2022 (9:00AM GMT), and sale ends on Nov 18, 2022 (9:00AM GMT), Acceptable currencies is BNB and the token for Sale is 29,00,000 REGENT, anyone can buy REGENT COIN on the top cryptocurrency exchanges for trading in REGENT COIN stock are currently LBank, Coinsbit, and PancakeSwap v2 (BSC). Also in its journey, it touched the rate of 6$+, and also our project is audited by CertiK
What’s next for your project? Our forthcoming strategy involves leveraging Regent for seamless transactions on various e-commerce platforms, enabling users to purchase goods, book tickets, order food, and much more. Additionally, we have ambitious plans to introduce our proprietary crypto ATM and establish our own blockchain network, among other endeavors, as part of our broader objectives.
What can your token be used for? Our versatile Regent token holds universal utility, spanning from seamless bill payments to convenient ticket booking.
Regent Coin (REGENT) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Regent Coin (REGENT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Regent Coin (REGENT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Regent Coin (REGENT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais REGENT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu REGENT tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti REGENT tokenomiku, uzzini REGENT tokena reāllaika cenu!
REGENT cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas REGENT? Mūsu REGENT cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Kāpēc izvēlēties MEXC?
MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.