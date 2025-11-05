BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Ref Finance cena šodien ir 0.079379 USD. Seko līdzi reāllaika REF uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati REF cenas tendenci MEXC.Reāllaika Ref Finance cena šodien ir 0.079379 USD. Seko līdzi reāllaika REF uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati REF cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par REF

REF Cenas informācija

Kas ir REF

REF Oficiālā tīmekļa vietne

REF Tokenomika

REF Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Ref Finance logotips

Ref Finance Cena (REF)

Nav sarakstā

1 REF uz USD reāllaika cena:

$0.07938
$0.07938$0.07938
-4.60%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Ref Finance (REF) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:50:52 (UTC+8)

Ref Finance (REF) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.075757
$ 0.075757$ 0.075757
24h zemākā
$ 0.085559
$ 0.085559$ 0.085559
24h augstākā

$ 0.075757
$ 0.075757$ 0.075757

$ 0.085559
$ 0.085559$ 0.085559

$ 10.64
$ 10.64$ 10.64

$ 0.04128611
$ 0.04128611$ 0.04128611

+3.88%

-4.68%

-18.99%

-18.99%

Ref Finance (REF) reāllaika cena ir $0.079379. Pēdējo 24 stundu laikā REF tika tirgots robežās no zemākās $ 0.075757 līdz augstākajai $ 0.085559, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. REF visu laiku augstākā cena ir $ 10.64, savukārt zemākā - $ 0.04128611.

Īstermiņa veiktspējas ziņā REF ir mainījies par +3.88% pēdējā stundā, par -4.68% pēdējo 24 stundu laikā un par -18.99% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Ref Finance (REF) tirgus informācija

$ 7.62M
$ 7.62M$ 7.62M

--
----

$ 7.94M
$ 7.94M$ 7.94M

95.97M
95.97M 95.97M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Pašreizējais Ref Finance tirgus maksimums ir $ 7.62M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. REF apjoms apgrozībā ir 95.97M ar kopējo apjomu 100000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 7.94M.

Ref Finance (REF) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Ref Finance uz USD bija $ -0.00390272135374163.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Ref Finance uz USD bija $ -0.0418192385.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Ref Finance uz USD bija $ -0.0393368191.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Ref Finance uz USD bija $ -0.14619011270934413.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00390272135374163-4.68%
30 dienas$ -0.0418192385-52.68%
60 dienas$ -0.0393368191-49.55%
90 dienas$ -0.14619011270934413-64.80%

Kas ir Ref Finance (REF)?

Built on top of the cutting-edge protocol NEAR, Ref Finance is the gateway into the NEAR ecosystem through its AMM DEX, which provides liquidity and swapping features. In addition, Ref utilizes the trustless Rainbow Bridge, which seamlessly bridges Ethereum-based assets over to NEAR, and vice versa, allowing for an array of DeFi users to access lower fees and faster transaction speeds.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Ref Finance (REF) resurss

Oficiālā interneta vietne

Ref Finance cenas prognoze (USD)

Kāda būs Ref Finance (REF) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Ref Finance (REF) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Ref Finance prognozes.

Apskati Ref Finance cenas prognozi!

REF uz vietējām valūtām

Ref Finance (REF) tokenomika

Ref Finance (REF) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par REF tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Ref Finance (REF)

Kāda ir Ref Finance (REF) vērtība šodien?
Reāllaika REF cena USD ir 0.079379 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā REF uz USD cena?
Pašreizējā REF uz USD cena ir $ 0.079379. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Ref Finance tirgus maksimums?
REF tirgus maksimums ir $ 7.62M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir REF apjoms apgrozībā?
REF apjoms apgrozībā ir 95.97M USD.
Kāda bija REF vēsturiski augstākā cena?
REF sasniedza vēsturiski augstāko cenu 10.64 USD apmērā.
Kāda bija REF vēsturiski zemākā cena?
REF sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.04128611 USD.
Kāds ir REF tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu REF tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai REF šogad kāps augstāk?
REF cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati REF cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:50:52 (UTC+8)

Ref Finance (REF) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,007.08
$101,007.08$101,007.08

-2.10%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,234.76
$3,234.76$3,234.76

-7.76%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.61
$154.61$154.61

-4.25%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2090
$2.2090$2.2090

-3.20%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,007.08
$101,007.08$101,007.08

-2.10%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,234.76
$3,234.76$3,234.76

-7.76%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2090
$2.2090$2.2090

-3.20%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.61
$154.61$154.61

-4.25%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16298
$0.16298$0.16298

-0.57%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$3.7131
$3.7131$3.7131

+2,375.40%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.15110
$0.15110$0.15110

+885.00%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000259
$0.0000000000000000000000000259$0.0000000000000000000000000259

+275.36%

CUDIS logotips

CUDIS

CUDIS

$0.06400
$0.06400$0.06400

+81.40%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000636
$0.0000636$0.0000636

+55.12%