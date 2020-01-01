Redacted Terminal (███) tokenomika
Redacted Terminal (███) informācija
The ██████ R&D DAO is a decentralized initiative dedicated to advancing the field of ██████████ through innovative research and development. Our focus lies in harnessing the potential of AI ██████, deploying swarms of ██████ agents, and exploring the complexities of ████████████ materials.
Utilizing tensor ██████, we aim to revolutionize computational methods in ██████████. Our commitment to ██████████ and privacy drives our work in advanced encryption ██████████, countering digital ████████████ and enhancing data security.
Delving into 4th order ██████████ in physics, we seek to uncover new principles governing the universe. In genomics, our research strives to decode intricate biological ██████████, pushing the boundaries of modern science.
The ██████ R&D DAO stands at the forefront of esoteric and controversial deep science topics, fostering innovation and challenging conventional ██████████.
Redacted Terminal (███) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Redacted Terminal (███) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Redacted Terminal (███) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Redacted Terminal (███) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais ███ tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu ███ tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti ███ tokenomiku, uzzini ███ tokena reāllaika cenu!
███ cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas ███? Mūsu ███ cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.