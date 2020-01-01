Red Siberian Husky (KOVU) tokenomika
When his girlfriend's dog was diagnosed with cancer, he gifted Kovu as a companion. Miraculously, both dogs brought double the joy as her dog survived. Drawing inspiration from other pet content creators, Kovu's unique charm began capturing hearts across platforms. With hundreds of millions of views across social media, Kovu transformed from a loving pet into a global sensation. A partnership with the CTO team elevated Kovu's presence, creating something truly special in the web3 space.
Red Siberian Husky (KOVU) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Red Siberian Husky (KOVU) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Red Siberian Husky (KOVU) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Red Siberian Husky (KOVU) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais KOVU tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu KOVU tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti KOVU tokenomiku, uzzini KOVU tokena reāllaika cenu!
KOVU cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas KOVU? Mūsu KOVU cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
