RecTime (RTIME) tokenomika
RecTime (RTIME) informācija
The world and technology are constantly evolving, and we've seen how the world of We have seen how the world of streaming is being dominated by centralized being dominated by centralized companies that limit the growth of young and abusing commissions with the most successful influencers. with the most successful influencers. At RecTime, we will use our token to build an ecosystem around our platform ecosystem around our platform to empower the streamers who work with us. streamers who work with us. Our goal as a decentralized as a decentralized company is to create a platform that is easy and accessible accessible platform, so that not only crypto-savvy investors can use it. investors with cryptographic knowledge can use it, but also people outside the but also people outside the Blockchain technology world can work with RecTime can work with RecTime in a simple way.
RecTime (RTIME) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos RecTime (RTIME) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
RecTime (RTIME) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
RecTime (RTIME) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais RTIME tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu RTIME tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti RTIME tokenomiku, uzzini RTIME tokena reāllaika cenu!
RTIME cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas RTIME? Mūsu RTIME cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Kāpēc izvēlēties MEXC?
MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.