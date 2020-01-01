Record Nexus (RECORD) tokenomika
Record Nexus (RECORD) informācija
RECORD Nexus is a modular blockchain ecosystem that redefines how intellectual property (IP) — starting with music — is transformed into powerful financial products. By building a decentralized infrastructure, RECORD Nexus makes IP assets liquid, programmable, and globally accessible. It creates a transparent, scalable marketplace where royalties and IP-derived income can be efficiently traded, financed, and distributed. Focused on solving historical challenges like illiquidity, opacity, and exclusivity, RECORD Nexus empowers creators, investors, and rights holders alike, opening the door to a truly borderless, democratized IP economy. As it evolves, the platform is designed to expand beyond music into other creative and industrial sectors, reshaping how the world values and interacts with IP.
Record Nexus (RECORD) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Record Nexus (RECORD) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Record Nexus (RECORD) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Record Nexus (RECORD) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais RECORD tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu RECORD tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti RECORD tokenomiku, uzzini RECORD tokena reāllaika cenu!
RECORD cenas prognoze
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.