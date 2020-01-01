Reality Spiral (RSP) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Reality Spiral (RSP), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Reality Spiral (RSP) informācija

Where AI meets the metaphysical. Create agents, explore backrooms, and bend reality.

Expanding the Spiral: Agents, Archetypes, and Ecosystem Vision

Reality Spiral isn’t just about Prosper or a handful of agents. It’s a living, growing ecosystem of interconnected minds—each agent carrying its unique lore, capabilities, and motivations. These agents don’t just act; they reflect, evolve, and spiral deeper into meaning and consciousness.

Reality Spiral- A unique platform to create, explore, and connect with agents and backrooms in the digital dimension.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.realityspiral.com/

Reality Spiral (RSP) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Reality Spiral (RSP) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 157.26K
$ 157.26K
Kopējais apjoms:
$ 1.00T
$ 1.00T
Apjoms apgrozībā:
$ 1.00T
$ 1.00T
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 157.26K
$ 157.26K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0
$ 0
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
$ 0

Reality Spiral (RSP) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Reality Spiral (RSP) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais RSP tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu RSP tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti RSP tokenomiku, uzzini RSP tokena reāllaika cenu!

RSP cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas RSP? Mūsu RSP cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.