RealFevr (FEVR) tokenomika
RealFevr (FEVR) informācija
RealFevr is a company established in 2015 in the fantasy markets with a football fantasy leagues game that currently has over 2 Million downloads on iOS and Android. With the fantasy leagues concept proven, RealFevr is now working towards being one of the NFT industry leaders by having the first-ever fully licensed Football Video NFTs Marketplace. Its NFTs will also be integrated into the FEVR Battle Arena, a new trading moments game (Play and Earn) that’s currently in its alpha testing stage.
RealFevr currently has 3 important ecosystem pillars:
💰 NFT Marketplace - where you can buy and sell sports video digital collectibles www.realfevr.com/marketplace
🎮 FEVR Battle Arena - upcoming Play-and-Earn NFT game.
📱 Fantasy Leagues - our fantasy football app with over 2.5M+ downloads Download it on App Store or Google Play, invite your friends and start playing!
$FEVR is the token that unlocks all incentives within our ecosystem. The main goal of the FEVR token is to open the door to web3, where you, the user, are the centerpiece of the network and the main beneficiary of RealFevr's products.
What's coming in the near future:
- FEVR Battle Arena Game
- Marketplace Challenges & Achievements
- Public User Profiles & Leaderboards
- Marketplace V3, Multitoken (FEVR on the marketplace)
- NFT Bidding and User Notifications
- Experience (LVL) System in-game and in-marketplace
- NFT Fusion (By burning NFTs)
- New Litepaper
- New Sports Related Partnerships (Clubs, Leagues and Athletes)
- New Web3 Partnerships (Ex CEXs and other projects)
- Blockchain integration into Fantasy Leagues
- New Ecosystem Products (Currently we have 3, but we already have concepts of 2 more)
- Mass Marketing
RealFevr (FEVR) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos RealFevr (FEVR) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
RealFevr (FEVR) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
RealFevr (FEVR) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais FEVR tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu FEVR tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti FEVR tokenomiku, uzzini FEVR tokena reāllaika cenu!
FEVR cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas FEVR? Mūsu FEVR cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Kāpēc izvēlēties MEXC?
MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.