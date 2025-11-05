BiržaDEX+
Reāllaika Real GEM Token cena šodien ir 11.21 USD. Seko līdzi reāllaika GEM uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati GEM cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par GEM

GEM Cenas informācija

Kas ir GEM

GEM Oficiālā tīmekļa vietne

GEM Tokenomika

GEM Cenas prognoze

Real GEM Token logotips

Real GEM Token Cena (GEM)

Nav sarakstā

1 GEM uz USD reāllaika cena:

$11.21
$11.21$11.21
0.00%1D
Real GEM Token (GEM) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:50:45 (UTC+8)

Real GEM Token (GEM) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 12.24
$ 12.24$ 12.24

$ 9.97
$ 9.97$ 9.97

--

--

-1.11%

-1.11%

Real GEM Token (GEM) reāllaika cena ir $11.21. Pēdējo 24 stundu laikā GEM tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. GEM visu laiku augstākā cena ir $ 12.24, savukārt zemākā - $ 9.97.

Īstermiņa veiktspējas ziņā GEM ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par -1.11% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Real GEM Token (GEM) tirgus informācija

$ 2.53M
$ 2.53M$ 2.53M

--
----

$ 2.53M
$ 2.53M$ 2.53M

225.34K
225.34K 225.34K

225,337.6851350693
225,337.6851350693 225,337.6851350693

Pašreizējais Real GEM Token tirgus maksimums ir $ 2.53M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. GEM apjoms apgrozībā ir 225.34K ar kopējo apjomu 225337.6851350693. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 2.53M.

Real GEM Token (GEM) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Real GEM Token uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Real GEM Token uz USD bija $ -0.4013673240.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Real GEM Token uz USD bija $ -0.1078099330.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Real GEM Token uz USD bija $ +0.051685330787294.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ -0.4013673240-3.58%
60 dienas$ -0.1078099330-0.96%
90 dienas$ +0.051685330787294+0.46%

Kas ir Real GEM Token (GEM)?

Golden Swan Solutions PTE. LTD. is a Singapore-based company that tokenizes investment-grade gemstones, offering fractionalized ownership through blockchain technology. Its flagship product, the Real GEM Token (GEM), represents a digital claim on physical gemstones such as rubies, emeralds, and sapphires, which are securely stored in a duty-free high-security facility in Germany.

The project aims to bring increased transparency, accessibility, and liquidity to the traditionally opaque and illiquid gemstone investment market. All gemstones are independently appraised and certified by recognized gemological institutes, and details about each asset, including provenance and valuation, are made available to token holders.

The Real GEM Token operates on a blockchain and integrates smart contracts to ensure secure, traceable, and automated transactions. Token holders may also participate in a staking mechanism that allows them to earn additional rewards. The token issuance is directly tied to the value of the underlying physical assets, and a portion of the proceeds is allocated to a liquidity reserve for added investor protection.

Golden Swan Solutions focuses on compliance with regulatory standards in Singapore and has implemented robust KYC/AML procedures where applicable. The platform is designed for professional investors seeking alternative asset exposure through a regulated and technology-driven framework.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Real GEM Token (GEM) resurss

Oficiālā interneta vietne

Real GEM Token cenas prognoze (USD)

Kāda būs Real GEM Token (GEM) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Real GEM Token (GEM) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Real GEM Token prognozes.

Apskati Real GEM Token cenas prognozi!

GEM uz vietējām valūtām

Real GEM Token (GEM) tokenomika

Real GEM Token (GEM) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par GEM tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Real GEM Token (GEM)

Kāda ir Real GEM Token (GEM) vērtība šodien?
Reāllaika GEM cena USD ir 11.21 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā GEM uz USD cena?
Pašreizējā GEM uz USD cena ir $ 11.21. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Real GEM Token tirgus maksimums?
GEM tirgus maksimums ir $ 2.53M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir GEM apjoms apgrozībā?
GEM apjoms apgrozībā ir 225.34K USD.
Kāda bija GEM vēsturiski augstākā cena?
GEM sasniedza vēsturiski augstāko cenu 12.24 USD apmērā.
Kāda bija GEM vēsturiski zemākā cena?
GEM sasniedza vēsturiski zemāko cenu 9.97 USD.
Kāds ir GEM tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu GEM tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai GEM šogad kāps augstāk?
GEM cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati GEM cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:50:45 (UTC+8)

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

