Reāllaika Real Estate Crypto Crowfunding cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika RECC uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati RECC cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par RECC

RECC Cenas informācija

Kas ir RECC

RECC Oficiālā tīmekļa vietne

RECC Tokenomika

RECC Cenas prognoze

Real Estate Crypto Crowfunding Cena (RECC)

Nav sarakstā

1 RECC uz USD reāllaika cena:

$0.00053417
$0.00053417$0.00053417
-4.30%1D
mexc
USD
Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) Tiešsaistes cenu diagramma
Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00367015
$ 0.00367015$ 0.00367015

$ 0
$ 0$ 0

+6.36%

-4.32%

-58.19%

-58.19%

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā RECC tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. RECC visu laiku augstākā cena ir $ 0.00367015, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā RECC ir mainījies par +6.36% pēdējā stundā, par -4.32% pēdējo 24 stundu laikā un par -58.19% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) tirgus informācija

$ 465.81K
$ 465.81K$ 465.81K

--
----

$ 519.23K
$ 519.23K$ 519.23K

872.02M
872.02M 872.02M

972,020,417.7539346
972,020,417.7539346 972,020,417.7539346

Pašreizējais Real Estate Crypto Crowfunding tirgus maksimums ir $ 465.81K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. RECC apjoms apgrozībā ir 872.02M ar kopējo apjomu 972020417.7539346. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 519.23K.

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Real Estate Crypto Crowfunding uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Real Estate Crypto Crowfunding uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Real Estate Crypto Crowfunding uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Real Estate Crypto Crowfunding uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-4.32%
30 dienas$ 0-78.88%
60 dienas$ 0-81.15%
90 dienas$ 0--

Kas ir Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)?

RECC is a Solana-native protocol that tokenises real-world real-estate financing and lets investors lend stablecoins to vetted development projects. Acting as a crowdfunding intermediary, it matches KYB-verified property developers (“sellers”) with crypto or fiat investors (“buyers”) who seek predictable yield . When a project is approved, a smart contract opens a dedicated project pool, accepts the pledged USDC/USDT and mints an LP token that represents each investor’s share; once the funding goal is met, the capital is lent to the developer, and upon repayment investors burn the LP token to reclaim principal plus interest . Initial opportunities advertise estimated annual returns between 6 % and 18 %, reflecting the risk-adjusted cash-flows of each underlying asset . Road-mapped utilities include multi-chain and fiat on-ramp support, a secondary trading venue for LP tokens, a referral and insurance programme, and optional auto-roll of proceeds into new pools, widening access and liquidity for real-world-asset yield on Solana .

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) resurss

Oficiālā interneta vietne

Real Estate Crypto Crowfunding cenas prognoze (USD)

Kāda būs Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Real Estate Crypto Crowfunding prognozes.

Apskati Real Estate Crypto Crowfunding cenas prognozi!

RECC uz vietējām valūtām

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) tokenomika

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par RECC tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)

Kāda ir Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) vērtība šodien?
Reāllaika RECC cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā RECC uz USD cena?
Pašreizējā RECC uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Real Estate Crypto Crowfunding tirgus maksimums?
RECC tirgus maksimums ir $ 465.81K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir RECC apjoms apgrozībā?
RECC apjoms apgrozībā ir 872.02M USD.
Kāda bija RECC vēsturiski augstākā cena?
RECC sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00367015 USD apmērā.
Kāda bija RECC vēsturiski zemākā cena?
RECC sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir RECC tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu RECC tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai RECC šogad kāps augstāk?
RECC cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati RECC cenas prognozi dziļākai analīzei.
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

