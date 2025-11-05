BiržaDEX+
Reāllaika ReachX Mainnet cena šodien ir 0.01547096 USD. Seko līdzi reāllaika RX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati RX cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par RX

RX Cenas informācija

Kas ir RX

RX Oficiālā tīmekļa vietne

RX Tokenomika

RX Cenas prognoze

1 RX uz USD reāllaika cena:

$0.01547096
0.00%1D
ReachX Mainnet (RX) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:50:30 (UTC+8)

ReachX Mainnet (RX) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02014509
$ 0.02014509$ 0.02014509

$ 0.01326584
$ 0.01326584$ 0.01326584

--

--

0.00%

0.00%

ReachX Mainnet (RX) reāllaika cena ir $0.01547096. Pēdējo 24 stundu laikā RX tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. RX visu laiku augstākā cena ir $ 0.02014509, savukārt zemākā - $ 0.01326584.

Īstermiņa veiktspējas ziņā RX ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par 0.00% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

ReachX Mainnet (RX) tirgus informācija

$ 7.74M
$ 7.74M$ 7.74M

--
----

$ 15.47M
$ 15.47M$ 15.47M

500.00M
500.00M 500.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais ReachX Mainnet tirgus maksimums ir $ 7.74M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. RX apjoms apgrozībā ir 500.00M ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 15.47M.

ReachX Mainnet (RX) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas ReachX Mainnet uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas ReachX Mainnet uz USD bija $ 0.0000000000.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas ReachX Mainnet uz USD bija $ 0.0000000000.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas ReachX Mainnet uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ 0.00000000000.00%
60 dienas$ 0.00000000000.00%
90 dienas$ 0--

Kas ir ReachX Mainnet (RX)?

In the digital age—where information flows incessantly and access to influencers has become so easy it's nearly meaningless—genuine interaction effectiveness is under threat. Platforms like LinkedIn or X (formerly Twitter) allow unrestricted messaging, but this very openness has led to an inevitable consequence: rampant spam, low-value interactions, and growing fatigue for both senders and recipients.

The “Pay-to-Reach” model—paying for direct access—is emerging as a breakthrough solution to reconstruct the personal communication structure. Recently, this concept was revisited by Changpeng Zhao (CZ) in March 2025 in a strategic post, proposing the tokenization of reach instead of time. Rather than issuing tokens for “consulting hours”—a model that never really worked—CZ suggested a new approach where KOLs (Key Opinion Leaders) set their own price per message (e.g., 0.1 or 1 BNB), with the platform acting as a mediator: verifying, pricing, sharing revenue, and issuing refunds if no response is given.

This philosophy forms the foundation of ReachX—a Web3 platform redefining how we connect, engage, and create value from attention. With ReachX, senders must pay with RX tokens to message someone. In return, recipients are guaranteed a response or get their tokens refunded. All identities are verified through X (Twitter) accounts, and the process is transparently operated on blockchain.

ReachX expands the “Pay-to-Reach” model beyond messaging to include:

Scheduling in-depth consultations

ReachPass – Decentralized Messaging Access Package

Purchasing exclusive content

Integrating professional AI services

B2B collaborations

To optimize transaction speed and cost, ReachX will first launch on the Base network—offering fast infrastructure, low fees, and a Web3 user-friendly experience. After this initial phase, the platform will expand to Binance Smart Chain (BSC) and other networks to enhance cross-chain liquidity and accessibility.

Alongside identity verification via X (Twitter), ReachX will soon integrate verification through LinkedIn and other professional networks, aiming to broaden its ecosystem beyond crypto and support experts across diverse industries.

With ReachX, every conversation becomes a commitment, and attention is valued as a true asset—transparent, fair, and verifiable on blockchain.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

ReachX Mainnet (RX) resurss

Oficiālā interneta vietne

ReachX Mainnet cenas prognoze (USD)

Kāda būs ReachX Mainnet (RX) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu ReachX Mainnet (RX) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa ReachX Mainnet prognozes.

Apskati ReachX Mainnet cenas prognozi!

RX uz vietējām valūtām

ReachX Mainnet (RX) tokenomika

ReachX Mainnet (RX) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par RX tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par ReachX Mainnet (RX)

Kāda ir ReachX Mainnet (RX) vērtība šodien?
Reāllaika RX cena USD ir 0.01547096 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā RX uz USD cena?
Pašreizējā RX uz USD cena ir $ 0.01547096. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir ReachX Mainnet tirgus maksimums?
RX tirgus maksimums ir $ 7.74M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir RX apjoms apgrozībā?
RX apjoms apgrozībā ir 500.00M USD.
Kāda bija RX vēsturiski augstākā cena?
RX sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.02014509 USD apmērā.
Kāda bija RX vēsturiski zemākā cena?
RX sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.01326584 USD.
Kāds ir RX tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu RX tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai RX šogad kāps augstāk?
RX cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati RX cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:50:30 (UTC+8)

ReachX Mainnet (RX) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

