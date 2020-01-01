Re Protocol reUSD (REUSD) tokenomika

Re Protocol reUSD (REUSD) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Re Protocol reUSD (REUSD), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Re Protocol reUSD (REUSD) informācija

Re Protocol (RE) is a blockchain-based platform that democratizes access to reinsurance risk by tokenizing exposure to insurance contracts. The protocol’s two deposit tokens—reUSD and reUSDe—let users choose between a principal-protected, fixed-yield product (reUSD, RF + 250 bps) or a risk-bearing, variable-yield option (reUSDe, up to ~23 % APR). Built on Ethereum, Avalanch, Arbitrum and Base, Re Protocol leverages decentralized underwriting pools to generate transparent, market-driven insurance returns. Governance and treasury functions are overseen by the Cayman-based Re Foundation to ensure regulatory compliance and capital efficiency. With integrations into DeFi ecosystems like Curve, Pendle, and Ethena, Re Protocol bridges traditional reinsurance markets and DeFi—opening institutional-grade risk diversification to crypto investors.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://re.xyz
Tehniskais dokuments:
https://docs.re.xyz

Re Protocol reUSD (REUSD) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Re Protocol reUSD (REUSD) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 9.79K
$ 9.79K$ 9.79K
Kopējais apjoms:
$ 9.65K
$ 9.65K$ 9.65K
Apjoms apgrozībā:
$ 9.65K
$ 9.65K$ 9.65K
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 9.79K
$ 9.79K$ 9.79K
Visu laiku augstākā cena:
$ 1.026
$ 1.026$ 1.026
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.873393
$ 0.873393$ 0.873393
Pašreizējā cena:
$ 1.014
$ 1.014$ 1.014

Re Protocol reUSD (REUSD) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Re Protocol reUSD (REUSD) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais REUSD tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu REUSD tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti REUSD tokenomiku, uzzini REUSD tokena reāllaika cenu!

REUSD cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas REUSD? Mūsu REUSD cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.