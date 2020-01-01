Re Protocol reUSD (REUSD) tokenomika
Re Protocol (RE) is a blockchain-based platform that democratizes access to reinsurance risk by tokenizing exposure to insurance contracts. The protocol’s two deposit tokens—reUSD and reUSDe—let users choose between a principal-protected, fixed-yield product (reUSD, RF + 250 bps) or a risk-bearing, variable-yield option (reUSDe, up to ~23 % APR). Built on Ethereum, Avalanch, Arbitrum and Base, Re Protocol leverages decentralized underwriting pools to generate transparent, market-driven insurance returns. Governance and treasury functions are overseen by the Cayman-based Re Foundation to ensure regulatory compliance and capital efficiency. With integrations into DeFi ecosystems like Curve, Pendle, and Ethena, Re Protocol bridges traditional reinsurance markets and DeFi—opening institutional-grade risk diversification to crypto investors.
Re Protocol reUSD (REUSD) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Re Protocol reUSD (REUSD) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Re Protocol reUSD (REUSD) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Re Protocol reUSD (REUSD) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais REUSD tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu REUSD tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti REUSD tokenomiku, uzzini REUSD tokena reāllaika cenu!
REUSD cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas REUSD? Mūsu REUSD cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.