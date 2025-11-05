BiržaDEX+
Reāllaika Ratecoin cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika RATE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati RATE cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par RATE

RATE Cenas informācija

Kas ir RATE

RATE Tehniskais dokuments

RATE Oficiālā tīmekļa vietne

RATE Tokenomika

RATE Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Ratecoin logotips

Ratecoin Cena (RATE)

Nav sarakstā

1 RATE uz USD reāllaika cena:

$0.00010289
$0.00010289$0.00010289
-16.90%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Ratecoin (RATE) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:47:28 (UTC+8)

Ratecoin (RATE) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.26%

-17.44%

-23.95%

-23.95%

Ratecoin (RATE) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā RATE tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. RATE visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā RATE ir mainījies par -1.26% pēdējā stundā, par -17.44% pēdējo 24 stundu laikā un par -23.95% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Ratecoin (RATE) tirgus informācija

$ 101.30K
$ 101.30K$ 101.30K

--
----

$ 101.30K
$ 101.30K$ 101.30K

984.52M
984.52M 984.52M

984,517,004.764642
984,517,004.764642 984,517,004.764642

Pašreizējais Ratecoin tirgus maksimums ir $ 101.30K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. RATE apjoms apgrozībā ir 984.52M ar kopējo apjomu 984517004.764642. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 101.30K.

Ratecoin (RATE) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Ratecoin uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Ratecoin uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Ratecoin uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Ratecoin uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-17.44%
30 dienas$ 0-10.90%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Ratecoin (RATE)?

RateCoin ($RATE) is a meme-based cryptocurrency launched on 17 September 2025 through Pump.fun, a Solana-based token launch platform. It is designed as an “Attention Capital Markets” (ACM) token that parodies global monetary policy and central banking events. The project’s concept is centered around capturing market sentiment during macroeconomic developments such as interest rate changes, inflation reports, and policy announcements.

RateCoin has a fixed maximum supply of 1,000,000,000 tokens, with a portion allocated to a locked development wallet that follows a scheduled monthly burn. The circulating supply is publicly verifiable on Solana explorers such as Solscan.

The project does not claim intrinsic utility or yield but positions itself as a community-driven experiment in narrative and speculative reflexivity. Engagement is built around meme culture, social media participation, and community-led initiatives that respond to economic events.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Ratecoin cenas prognoze (USD)

Kāda būs Ratecoin (RATE) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Ratecoin (RATE) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Ratecoin prognozes.

Apskati Ratecoin cenas prognozi!

RATE uz vietējām valūtām

Ratecoin (RATE) tokenomika

Ratecoin (RATE) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par RATE tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Ratecoin (RATE)

Kāda ir Ratecoin (RATE) vērtība šodien?
Reāllaika RATE cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā RATE uz USD cena?
Pašreizējā RATE uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Ratecoin tirgus maksimums?
RATE tirgus maksimums ir $ 101.30K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir RATE apjoms apgrozībā?
RATE apjoms apgrozībā ir 984.52M USD.
Kāda bija RATE vēsturiski augstākā cena?
RATE sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija RATE vēsturiski zemākā cena?
RATE sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir RATE tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu RATE tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai RATE šogad kāps augstāk?
RATE cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati RATE cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:47:28 (UTC+8)

Ratecoin (RATE) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

