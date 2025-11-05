BiržaDEX+
Reāllaika rasmr cena šodien ir 0.00110198 USD. Seko līdzi reāllaika RASMR uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati RASMR cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par RASMR

RASMR Cenas informācija

Kas ir RASMR

RASMR Oficiālā tīmekļa vietne

RASMR Tokenomika

RASMR Cenas prognoze

1 RASMR uz USD reāllaika cena:

$0.00110198
$0.00110198$0.00110198
-20.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
rasmr (RASMR) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:47:21 (UTC+8)

rasmr (RASMR) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00106612
$ 0.00106612$ 0.00106612
24h zemākā
$ 0.00139073
$ 0.00139073$ 0.00139073
24h augstākā

$ 0.00106612
$ 0.00106612$ 0.00106612

$ 0.00139073
$ 0.00139073$ 0.00139073

$ 0.01259026
$ 0.01259026$ 0.01259026

$ 0.00106612
$ 0.00106612$ 0.00106612

-1.29%

-20.03%

-29.62%

-29.62%

rasmr (RASMR) reāllaika cena ir $0.00110198. Pēdējo 24 stundu laikā RASMR tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00106612 līdz augstākajai $ 0.00139073, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. RASMR visu laiku augstākā cena ir $ 0.01259026, savukārt zemākā - $ 0.00106612.

Īstermiņa veiktspējas ziņā RASMR ir mainījies par -1.29% pēdējā stundā, par -20.03% pēdējo 24 stundu laikā un par -29.62% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

rasmr (RASMR) tirgus informācija

$ 230.28K
$ 230.28K$ 230.28K

--
----

$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M

208.97M
208.97M 208.97M

999,996,481.154155
999,996,481.154155 999,996,481.154155

Pašreizējais rasmr tirgus maksimums ir $ 230.28K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. RASMR apjoms apgrozībā ir 208.97M ar kopējo apjomu 999996481.154155. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.10M.

rasmr (RASMR) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas rasmr uz USD bija $ -0.000276071644346876.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas rasmr uz USD bija $ -0.0006927467.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas rasmr uz USD bija $ -0.0008488089.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas rasmr uz USD bija $ -0.003429704585182097.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000276071644346876-20.03%
30 dienas$ -0.0006927467-62.86%
60 dienas$ -0.0008488089-77.02%
90 dienas$ -0.003429704585182097-75.68%

Kas ir rasmr (RASMR)?

dont buy this im just testing the stream

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

rasmr (RASMR) resurss

Oficiālā interneta vietne

rasmr cenas prognoze (USD)

Kāda būs rasmr (RASMR) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu rasmr (RASMR) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa rasmr prognozes.

Apskati rasmr cenas prognozi!

RASMR uz vietējām valūtām

rasmr (RASMR) tokenomika

rasmr (RASMR) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par RASMR tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par rasmr (RASMR)

Kāda ir rasmr (RASMR) vērtība šodien?
Reāllaika RASMR cena USD ir 0.00110198 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā RASMR uz USD cena?
Pašreizējā RASMR uz USD cena ir $ 0.00110198. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir rasmr tirgus maksimums?
RASMR tirgus maksimums ir $ 230.28K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir RASMR apjoms apgrozībā?
RASMR apjoms apgrozībā ir 208.97M USD.
Kāda bija RASMR vēsturiski augstākā cena?
RASMR sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.01259026 USD apmērā.
Kāda bija RASMR vēsturiski zemākā cena?
RASMR sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00106612 USD.
Kāds ir RASMR tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu RASMR tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai RASMR šogad kāps augstāk?
RASMR cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati RASMR cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:47:21 (UTC+8)

rasmr (RASMR) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

