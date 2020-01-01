RandomDEX (RDX) tokenomika

RandomDEX (RDX) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par RandomDEX (RDX), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

RandomDEX (RDX) informācija

RandomDEX helps users diversify their portfolios and discover new gems quickly and safely through our DEX randomization engine. We have multiple modes that provide unique benefits and allow customization for every risk appetite using both AI and Partner-generated eligible universes. Our AI RDX algorithm is also designed to allow seamless customisation and integrations of future new modes. Our initial modes, include safe, risk and alpha mode.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://random.trading/
Tehniskais dokuments:
https://docs.google.com/document/d/17IFK02SlWRr55Y3Pz9taDKV_A8Zur51phiWXuDXKvpk/edit?tab=t.0

RandomDEX (RDX) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos RandomDEX (RDX) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 83.75K
$ 83.75K
$ 83.75K$ 83.75K
Kopējais apjoms:
$ 962.50M
$ 962.50M$ 962.50M
Apjoms apgrozībā:
$ 120.00M
$ 120.00M$ 120.00M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 671.72K
$ 671.72K
$ 671.72K$ 671.72K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.03549265
$ 0.03549265$ 0.03549265
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0
$ 0$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.0006979
$ 0.0006979$ 0.0006979

RandomDEX (RDX) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

RandomDEX (RDX) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais RDX tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu RDX tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti RDX tokenomiku, uzzini RDX tokena reāllaika cenu!

RDX cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas RDX? Mūsu RDX cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.