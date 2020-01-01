Railgun (RAIL) tokenomika
RAILGUN secures privacy for DEX trading and lending. Built without any bridge or layer-2, RAILGUN is a smart contract system that gives zk-SNARK privacy to any transaction or smart contract interaction on Ethereum. Using Railgun means users can be untraceable when they trade, use leverage platforms, or add liquidity, with absolutely any dApp on ETH. It allows any user to build up a private balance and trade through it without withdrawing. It is fully on eth layer-1, so it does not trade off security by using layer 2 node system or cross-chain bridges. RAIL token is the governance token for the RAILGUN DAO, staking these brings special government and economic rights and privileges over the Railgun system. RAILGUN is designed for deployment on Ethereum, BSC, Polygon, and later others.
Railgun (RAIL) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Railgun (RAIL) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais RAIL tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu RAIL tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
