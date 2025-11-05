BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika RabbitX cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika RBX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati RBX cenas tendenci MEXC.Reāllaika RabbitX cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika RBX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati RBX cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par RBX

RBX Cenas informācija

Kas ir RBX

RBX Tehniskais dokuments

RBX Oficiālā tīmekļa vietne

RBX Tokenomika

RBX Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

RabbitX logotips

RabbitX Cena (RBX)

Nav sarakstā

1 RBX uz USD reāllaika cena:

$0.00077405
$0.00077405$0.00077405
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
RabbitX (RBX) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:47:07 (UTC+8)

RabbitX (RBX) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.300034
$ 0.300034$ 0.300034

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

RabbitX (RBX) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā RBX tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. RBX visu laiku augstākā cena ir $ 0.300034, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā RBX ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par 0.00% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

RabbitX (RBX) tirgus informācija

$ 464.34K
$ 464.34K$ 464.34K

--
----

$ 774.05K
$ 774.05K$ 774.05K

599.88M
599.88M 599.88M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais RabbitX tirgus maksimums ir $ 464.34K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. RBX apjoms apgrozībā ir 599.88M ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 774.05K.

RabbitX (RBX) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas RabbitX uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas RabbitX uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas RabbitX uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas RabbitX uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ 0+20.94%
60 dienas$ 0+103.67%
90 dienas$ 0--

Kas ir RabbitX (RBX)?

What is the project about? RabbitX is a global permissionless perpetuals exchange powered by Starknet. RabbitX is building the most secure and liquid global derivatives network, giving you 24/7 access to global markets anywhere in the world.

What makes your project unique? The first decentralised perpetuals project to launch with Starknet. Our state-of-the-art platform built using a hybrid architecture, is optimized to deliver unparalleled speed and security for our traders. With deep orderbook liquidity, zero gas fees, and up to 50x leverage, RabbitX is the best derivatives DEX to trade on.

History of your project. Started initially as Strips finance in 2021, pivoted to RabbitX in May 2022. Launched testnet in Jan 2023, and launched mainnet in Feb 2023.

What’s next for your project? Our roadmap includes:

  • launching multiple asset classes perpetuals (FX, commodities, interest rates)
  • proof of real-time solvency
  • staking
  • trader rewards
  • options orderbook
  • multi-asset collateral
  • decentralised sequencer
  • layer 3 zk-rollup orderbook

link to our roadmap: https://landing.rabbitx.io/roadmap

What can your token be used for?

  • token will be used in the future for staking and rewards boost

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

RabbitX cenas prognoze (USD)

Kāda būs RabbitX (RBX) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu RabbitX (RBX) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa RabbitX prognozes.

Apskati RabbitX cenas prognozi!

RBX uz vietējām valūtām

RabbitX (RBX) tokenomika

RabbitX (RBX) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par RBX tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par RabbitX (RBX)

Kāda ir RabbitX (RBX) vērtība šodien?
Reāllaika RBX cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā RBX uz USD cena?
Pašreizējā RBX uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir RabbitX tirgus maksimums?
RBX tirgus maksimums ir $ 464.34K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir RBX apjoms apgrozībā?
RBX apjoms apgrozībā ir 599.88M USD.
Kāda bija RBX vēsturiski augstākā cena?
RBX sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.300034 USD apmērā.
Kāda bija RBX vēsturiski zemākā cena?
RBX sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir RBX tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu RBX tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai RBX šogad kāps augstāk?
RBX cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati RBX cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:47:07 (UTC+8)

RabbitX (RBX) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,489.58
$100,489.58$100,489.58

-2.60%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,232.60
$3,232.60$3,232.60

-7.83%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.96
$152.96$152.96

-5.27%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1673
$2.1673$2.1673

-5.03%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,489.58
$100,489.58$100,489.58

-2.60%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,232.60
$3,232.60$3,232.60

-7.83%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1673
$2.1673$2.1673

-5.03%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.96
$152.96$152.96

-5.27%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16072
$0.16072$0.16072

-1.95%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.22418
$0.22418$0.22418

+1,361.40%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.1540
$2.1540$2.1540

+1,336.00%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000340
$0.0000000000000000000000000340$0.0000000000000000000000000340

+392.75%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000186
$0.000000000186$0.000000000186

+116.27%

CUDIS logotips

CUDIS

CUDIS

$0.05740
$0.05740$0.05740

+62.69%