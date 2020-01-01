RabbitSwap (RABBIT) tokenomika

RabbitSwap (RABBIT) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par RabbitSwap (RABBIT), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

RabbitSwap (RABBIT) informācija

RabbitSwap.xyz is a DEX protocol designed to serve as the primary liquidity center on Viction network, combining with a robust DEX protocol, user-friendly experience, and advanced liquidity tools. As the backbone of Viction’s liquidity, RabbitSwap is the liquidity management layer for projects to launch tokens, create incentive campaigns, manage treasury, and enhance token performance. Whether you are launching a new asset or driving liquidity, RabbitSwap is the go-to platform for seamless trading and sustainable growth on Viction. Our mission is to grow the Viction Ecosystem by providing support through liquidity, technology and tools.

RabbitSwap.xyz was officially launched in December, 2024 on Viction network.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://rabbitswap.xyz/

RabbitSwap (RABBIT) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos RabbitSwap (RABBIT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 495.22K
$ 495.22K$ 495.22K
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 4.95M
$ 4.95M$ 4.95M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.045219
$ 0.045219$ 0.045219
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00138977
$ 0.00138977$ 0.00138977
Pašreizējā cena:
$ 0.00495227
$ 0.00495227$ 0.00495227

RabbitSwap (RABBIT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

RabbitSwap (RABBIT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais RABBIT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu RABBIT tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti RABBIT tokenomiku, uzzini RABBIT tokena reāllaika cenu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.