Reāllaika Quokka cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika QUOKKA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati QUOKKA cenas tendenci MEXC.

Quokka logotips

Quokka Cena (QUOKKA)

Nav sarakstā

1 QUOKKA uz USD reāllaika cena:

$0.00016192
$0.00016192$0.00016192
+1.60%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Quokka (QUOKKA) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-10-06 00:29:21 (UTC+8)

Quokka (QUOKKA) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.14%

+1.56%

+12.36%

+12.36%

Quokka (QUOKKA) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā QUOKKA tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. QUOKKA visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā QUOKKA ir mainījies par -0.14% pēdējā stundā, par +1.56% pēdējo 24 stundu laikā un par +12.36% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Quokka (QUOKKA) tirgus informācija

$ 162.12K
$ 162.12K$ 162.12K

--
----

$ 162.12K
$ 162.12K$ 162.12K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais Quokka tirgus maksimums ir $ 162.12K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. QUOKKA apjoms apgrozībā ir 1.00B ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 162.12K.

Quokka (QUOKKA) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Quokka uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Quokka uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Quokka uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Quokka uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0+1.56%
30 dienas$ 0-34.45%
60 dienas$ 0-54.80%
90 dienas$ 0--

Kas ir Quokka (QUOKKA)?

Quokka is a meme coin on the base chain based on the Australian animal the Quokka. The purpose of this project is to build a community and spread happiness across the base chain given that Quokka's are considered one of the happiest animals on the planet. Quokka is one of if not the only evolving meme coins on base with new art, NFTs, themes and rewards unlocked at each growth stage. The project will build into a game at a later stage and aims to raise money to sponsor quokkas and aid in their survival given that they are endangered.

Quokka (QUOKKA) resurss

Oficiālā interneta vietne

Quokka cenas prognoze (USD)

Kāda būs Quokka (QUOKKA) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Quokka (QUOKKA) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Quokka prognozes.

Apskati Quokka cenas prognozi!

QUOKKA uz vietējām valūtām

Quokka (QUOKKA) tokenomika

Quokka (QUOKKA) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par QUOKKA tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Quokka (QUOKKA)

Kāda ir Quokka (QUOKKA) vērtība šodien?
Reāllaika QUOKKA cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā QUOKKA uz USD cena?
Pašreizējā QUOKKA uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Quokka tirgus maksimums?
QUOKKA tirgus maksimums ir $ 162.12K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir QUOKKA apjoms apgrozībā?
QUOKKA apjoms apgrozībā ir 1.00B USD.
Kāda bija QUOKKA vēsturiski augstākā cena?
QUOKKA sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija QUOKKA vēsturiski zemākā cena?
QUOKKA sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir QUOKKA tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu QUOKKA tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai QUOKKA šogad kāps augstāk?
QUOKKA cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati QUOKKA cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-10-06 00:29:21 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.