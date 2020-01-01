Quiztok (QTCON) tokenomika
Quiztok (QTCON) informācija
Quiztok is a knowledge-sharing platform that filters, refine and compresses scattered knowledge and information through a content format called Quiz so that everyone can coexist. Quiztok is also a knowledge sharing platform where people learn what they want to know and want to know about each other through various forms of quizzes. Quiz is a compact, fun way to communicate knowledge to quiz creators, and quiz takers can share the quiz creator's refined knowledge as they solve it. The Quiztok platform rewards quiz creators, quiz pools, and quiz curators with Quiztok tokens (QTCON), providing real value for sharing knowledge.
Quiztok (QTCON) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Quiztok (QTCON) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Quiztok (QTCON) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Quiztok (QTCON) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais QTCON tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu QTCON tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti QTCON tokenomiku, uzzini QTCON tokena reāllaika cenu!
QTCON cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas QTCON? Mūsu QTCON cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
