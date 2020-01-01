Queen Sherex (QSHX) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Queen Sherex (QSHX), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Queen Sherex (QSHX) informācija

Queen Sherex is no ordinary meme coin — she is a force of nature, commanding the Solana blockchain with a presence that is both regal and relentless. Born from chaos, crowned through fire, and empowered by the unyielding strength of her community, Queen Sherex ushers in a bold new era of decentralized culture.

In a world flooded with fleeting trends and hollow hype, Queen Sherex rises with purpose. She is not here to follow the rules — she is here to rewrite them. With the elegance of a monarch and the precision of a tactician, Queen Sherex leads a decentralized kingdom where degens, dreamers, and builders unite beneath her sovereign banner.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.sherex.vip/

Queen Sherex (QSHX) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Queen Sherex (QSHX) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 462.56K
Kopējais apjoms:
$ 979.82M
Apjoms apgrozībā:
$ 979.82M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 462.56K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.0015431
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00047209
Queen Sherex (QSHX) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Queen Sherex (QSHX) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais QSHX tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu QSHX tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti QSHX tokenomiku, uzzini QSHX tokena reāllaika cenu!

QSHX cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas QSHX? Mūsu QSHX cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.