Reāllaika Queen Kitty cena šodien ir 0.00048693 USD. Seko līdzi reāllaika QKITTY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati QKITTY cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par QKITTY

QKITTY Cenas informācija

Kas ir QKITTY

QKITTY Tehniskais dokuments

QKITTY Oficiālā tīmekļa vietne

QKITTY Tokenomika

QKITTY Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Queen Kitty logotips

Queen Kitty Cena (QKITTY)

Nav sarakstā

1 QKITTY uz USD reāllaika cena:

$0.00048693
$0.00048693
-18.20%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Queen Kitty (QKITTY) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:47:00 (UTC+8)

Queen Kitty (QKITTY) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00041556
$ 0.00041556
24h zemākā
$ 0.00061586
$ 0.00061586
24h augstākā

$ 0.00041556
$ 0.00041556

$ 0.00061586
$ 0.00061586

$ 0.00113352
$ 0.00113352

$ 0.00003789
$ 0.00003789

-3.03%

-18.29%

-47.88%

-47.88%

Queen Kitty (QKITTY) reāllaika cena ir $0.00048693. Pēdējo 24 stundu laikā QKITTY tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00041556 līdz augstākajai $ 0.00061586, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. QKITTY visu laiku augstākā cena ir $ 0.00113352, savukārt zemākā - $ 0.00003789.

Īstermiņa veiktspējas ziņā QKITTY ir mainījies par -3.03% pēdējā stundā, par -18.29% pēdējo 24 stundu laikā un par -47.88% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Queen Kitty (QKITTY) tirgus informācija

$ 488.37K
$ 488.37K

--
--

$ 488.37K
$ 488.37K

995.53M
995.53M

995,531,530.5957489
995,531,530.5957489

Pašreizējais Queen Kitty tirgus maksimums ir $ 488.37K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. QKITTY apjoms apgrozībā ir 995.53M ar kopējo apjomu 995531530.5957489. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 488.37K.

Queen Kitty (QKITTY) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Queen Kitty uz USD bija $ -0.000109022954619685.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Queen Kitty uz USD bija $ +0.0001400901.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Queen Kitty uz USD bija $ -0.0000964001.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Queen Kitty uz USD bija $ +0.00004794079245793695.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000109022954619685-18.29%
30 dienas$ +0.0001400901+28.77%
60 dienas$ -0.0000964001-19.79%
90 dienas$ +0.00004794079245793695+10.92%

Kas ir Queen Kitty (QKITTY)?

Why Queen Kitty ($QKitty) Is The Meme Token You’ve Been Waiting For

Queen Kitty isn’t just another hype project—this is a real movement with substance and community power!

Why hold $QKitty? 😼 Real dev, real builds: No fake teams, no copy-paste code. Everything you see is made from scratch. 💧 Working Faucet: Free QKitty for the community. Want to know how? Just ask! 🏆 Big Buy Competition Bot: See top buyers live, fight for the throne, and win rewards! 🎮 Multi-token P2E game coming soon: Play and earn across Web, iOS, Android! 🐾 NFT collecting soon: Cutest collection in crypto, bringing perks and more ways to earn.

Queen Kitty means innovation, transparency, and real delivery for holders. Curious? Join the chat and ask anything!

$QKitty: By the community, for the community. To the moon, together! 🚀🐱

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Queen Kitty cenas prognoze (USD)

Kāda būs Queen Kitty (QKITTY) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Queen Kitty (QKITTY) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Queen Kitty prognozes.

Apskati Queen Kitty cenas prognozi!

QKITTY uz vietējām valūtām

Queen Kitty (QKITTY) tokenomika

Queen Kitty (QKITTY) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par QKITTY tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Queen Kitty (QKITTY)

Kāda ir Queen Kitty (QKITTY) vērtība šodien?
Reāllaika QKITTY cena USD ir 0.00048693 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā QKITTY uz USD cena?
Pašreizējā QKITTY uz USD cena ir $ 0.00048693. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Queen Kitty tirgus maksimums?
QKITTY tirgus maksimums ir $ 488.37K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir QKITTY apjoms apgrozībā?
QKITTY apjoms apgrozībā ir 995.53M USD.
Kāda bija QKITTY vēsturiski augstākā cena?
QKITTY sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00113352 USD apmērā.
Kāda bija QKITTY vēsturiski zemākā cena?
QKITTY sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00003789 USD.
Kāds ir QKITTY tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu QKITTY tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai QKITTY šogad kāps augstāk?
QKITTY cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati QKITTY cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:47:00 (UTC+8)

Queen Kitty (QKITTY) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

$100,489.58

$3,232.60

$152.96

$1.0001

$2.1673

$100,489.58

$3,232.60

$2.1673

$152.96

$0.16072

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.22418

$2.1540

$0.0000000000000000000000000340

$0.000000000186

$0.05740

