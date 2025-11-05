Queen Kitty Cena (QKITTY)
-3.03%
-18.29%
-47.88%
-47.88%
Queen Kitty (QKITTY) reāllaika cena ir $0.00048693. Pēdējo 24 stundu laikā QKITTY tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00041556 līdz augstākajai $ 0.00061586, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. QKITTY visu laiku augstākā cena ir $ 0.00113352, savukārt zemākā - $ 0.00003789.
Īstermiņa veiktspējas ziņā QKITTY ir mainījies par -3.03% pēdējā stundā, par -18.29% pēdējo 24 stundu laikā un par -47.88% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.
Pašreizējais Queen Kitty tirgus maksimums ir $ 488.37K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. QKITTY apjoms apgrozībā ir 995.53M ar kopējo apjomu 995531530.5957489. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 488.37K.
Šodien cenas izmaiņas Queen Kitty uz USD bija $ -0.000109022954619685.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Queen Kitty uz USD bija $ +0.0001400901.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Queen Kitty uz USD bija $ -0.0000964001.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Queen Kitty uz USD bija $ +0.00004794079245793695.
|Periods
|Mainīt (USD)
|Mainīt (%)
|Šodien
|$ -0.000109022954619685
|-18.29%
|30 dienas
|$ +0.0001400901
|+28.77%
|60 dienas
|$ -0.0000964001
|-19.79%
|90 dienas
|$ +0.00004794079245793695
|+10.92%
Why Queen Kitty ($QKitty) Is The Meme Token You’ve Been Waiting For
Queen Kitty isn’t just another hype project—this is a real movement with substance and community power!
Why hold $QKitty? 😼 Real dev, real builds: No fake teams, no copy-paste code. Everything you see is made from scratch. 💧 Working Faucet: Free QKitty for the community. Want to know how? Just ask! 🏆 Big Buy Competition Bot: See top buyers live, fight for the throne, and win rewards! 🎮 Multi-token P2E game coming soon: Play and earn across Web, iOS, Android! 🐾 NFT collecting soon: Cutest collection in crypto, bringing perks and more ways to earn.
Queen Kitty means innovation, transparency, and real delivery for holders. Curious? Join the chat and ask anything!
$QKitty: By the community, for the community. To the moon, together! 🚀🐱
MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!
Kāda būs Queen Kitty (QKITTY) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Queen Kitty (QKITTY) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Queen Kitty prognozes.
Apskati Queen Kitty cenas prognozi!
Queen Kitty (QKITTY) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par QKITTY tokena tokenomiku tagad!
|Laiks (UTC+8)
|Veids
|Informācija
|11-04 17:22:15
|Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
|11-04 15:40:43
|Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
|11-04 13:21:37
|Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
|11-04 05:28:00
|Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
|11-04 03:53:00
|Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
|11-03 17:18:56
|Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.
Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību
Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu
Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai
Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi
PlayMindProtocol
PMIND
+1,361.40%
Momentum
MMT
+1,336.00%
Memealchemy
MEAL
+392.75%
DEGENFI
DEGENFI
+116.27%
CUDIS
CUDIS
+62.69%