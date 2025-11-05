BiržaDEX+
Reāllaika Quantlink cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika QLK uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati QLK cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par QLK

QLK Cenas informācija

Kas ir QLK

QLK Tehniskais dokuments

QLK Oficiālā tīmekļa vietne

QLK Tokenomika

QLK Cenas prognoze

Quantlink Cena (QLK)

1 QLK uz USD reāllaika cena:

$0.00015972
$0.00015972$0.00015972
0.00%1D
USD
Quantlink (QLK) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:46:43 (UTC+8)

Quantlink (QLK) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.080298
$ 0.080298$ 0.080298

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-2.49%

-2.49%

Quantlink (QLK) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā QLK tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. QLK visu laiku augstākā cena ir $ 0.080298, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā QLK ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par -2.49% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Quantlink (QLK) tirgus informācija

$ 15.97K
$ 15.97K$ 15.97K

--
----

$ 15.97K
$ 15.97K$ 15.97K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Pašreizējais Quantlink tirgus maksimums ir $ 15.97K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. QLK apjoms apgrozībā ir 100.00M ar kopējo apjomu 100000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 15.97K.

Quantlink (QLK) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Quantlink uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Quantlink uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Quantlink uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Quantlink uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ 0-92.72%
60 dienas$ 0-95.51%
90 dienas$ 0--

Kas ir Quantlink (QLK)?

Quantlink is architecting a comprehensive suite of tools and services engineered to provide a cutting-edge alternative in the oracle & decentralized data market

QuantLink is the emerging force to challenge the status quo and reshape the oracle landscape. We are building advanced AI-driven solutions designed to surpass existing offerings and significantly enhance the functionality, efficiency, and intelligence of decentralized applications (dApps).

Our Mission: To deliver a superior, next-generation oracle platform that empowers dApps with highly reliable, AI-enhanced data, robust security, and unparalleled efficiency. QuantLink is committed to pioneering new approaches that move beyond the limitations of current oracle solutions.

Our Vision: To become a leading, independent oracle provider in the Web3 ecosystem, driving innovation through the powerful synergy of artificial intelligence and blockchain technology. We aim to set new standards for oracle performance, intelligence, and utility. The QuantLink logo, a circle of interconnected spheres with one highlighted in blue, symbolizes our commitment to robust connectivity and seamless integration across Ethereum and other diverse blockchain ecosystems.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Quantlink cenas prognoze (USD)

Kāda būs Quantlink (QLK) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Quantlink (QLK) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Quantlink prognozes.

Apskati Quantlink cenas prognozi!

QLK uz vietējām valūtām

Quantlink (QLK) tokenomika

Quantlink (QLK) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par QLK tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Quantlink (QLK)

Kāda ir Quantlink (QLK) vērtība šodien?
Reāllaika QLK cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā QLK uz USD cena?
Pašreizējā QLK uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Quantlink tirgus maksimums?
QLK tirgus maksimums ir $ 15.97K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir QLK apjoms apgrozībā?
QLK apjoms apgrozībā ir 100.00M USD.
Kāda bija QLK vēsturiski augstākā cena?
QLK sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.080298 USD apmērā.
Kāda bija QLK vēsturiski zemākā cena?
QLK sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir QLK tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu QLK tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai QLK šogad kāps augstāk?
QLK cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati QLK cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:46:43 (UTC+8)

Quantlink (QLK) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

