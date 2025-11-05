BiržaDEX+
Reāllaika Quak Coin cena šodien ir 0.000006 USD. Seko līdzi reāllaika QUAK uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati QUAK cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par QUAK

QUAK Cenas informācija

Kas ir QUAK

QUAK Oficiālā tīmekļa vietne

QUAK Tokenomika

QUAK Cenas prognoze

Quak Coin Cena (QUAK)

1 QUAK uz USD reāllaika cena:

--
----
-1.10%1D
Quak Coin (QUAK) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:23:25 (UTC+8)

Quak Coin (QUAK) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
24h zemākā
24h augstākā

--

-1.11%

-17.53%

-17.53%

Quak Coin (QUAK) reāllaika cena ir $0.000006. Pēdējo 24 stundu laikā QUAK tika tirgots robežās no zemākās $ 0.0000060 līdz augstākajai $ 0.00000607, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. QUAK visu laiku augstākā cena ir $ 0.00002008, savukārt zemākā - $ 0.0000055.

Īstermiņa veiktspējas ziņā QUAK ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -1.11% pēdējo 24 stundu laikā un par -17.53% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Quak Coin (QUAK) tirgus informācija

--
----

Pašreizējais Quak Coin tirgus maksimums ir $ 6.00K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. QUAK apjoms apgrozībā ir 1.00B ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 6.00K.

Quak Coin (QUAK) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Quak Coin uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Quak Coin uz USD bija $ -0.0000015653.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Quak Coin uz USD bija $ -0.0000000497.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Quak Coin uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-1.11%
30 dienas$ -0.0000015653-26.08%
60 dienas$ -0.0000000497-0.82%
90 dienas$ 0--

Kas ir Quak Coin (QUAK)?

The cute yellow duck wearing sandals " Quak Quak Quak ". Quak Coin Launch on four.meme

This is a completely real duck, it’s my son’s duck. And it’s wearing duck slippers.

Build for the community 💛

I want to create this for my son; he gave me the idea for Quak—a cute duck wearing adorable slippers.

And I believe $Quak will go even further. Every day, I will tirelessly strive to connect more and build it stronger.

I will build this community to be beneficial in the BSC meme ecosystem, and it will bring a lot of happiness to many struggling families in the future.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Quak Coin (QUAK) resurss

Oficiālā interneta vietne

Quak Coin cenas prognoze (USD)

Kāda būs Quak Coin (QUAK) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Quak Coin (QUAK) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Quak Coin prognozes.

Apskati Quak Coin cenas prognozi!

QUAK uz vietējām valūtām

Quak Coin (QUAK) tokenomika

Quak Coin (QUAK) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par QUAK tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Quak Coin (QUAK)

Kāda ir Quak Coin (QUAK) vērtība šodien?
Reāllaika QUAK cena USD ir 0.0000060 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā QUAK uz USD cena?
Pašreizējā QUAK uz USD cena ir $ 0.0000060. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Quak Coin tirgus maksimums?
QUAK tirgus maksimums ir $ 6.00K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir QUAK apjoms apgrozībā?
QUAK apjoms apgrozībā ir 1.00B USD.
Kāda bija QUAK vēsturiski augstākā cena?
QUAK sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00002008 USD apmērā.
Kāda bija QUAK vēsturiski zemākā cena?
QUAK sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.0000055 USD.
Kāds ir QUAK tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu QUAK tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai QUAK šogad kāps augstāk?
QUAK cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati QUAK cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:23:25 (UTC+8)

Quak Coin (QUAK) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

