What is Quain? Quain is an advanced RWA & AI agent designed to analyze and recognize all financial markets while offering diverse investment options to crypto users. It aims to open new investment opportunities with a single click in the near future.
By scanning the Solana ecosystem, the entire cryptocurrency market, precious metals, and leading stock indices such as NIKKEI, SHANGHAI, NASDAQ, EURONEXT, and NYSE, Quain provides its users with valuable insights. (Detailed information about the capability to trade in these markets will be shared soon.)
Quain serves as an innovative RWA & AI agent that unites all financial instruments on a single platform, ensuring seamless access for its users.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais QUAIN tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu QUAIN tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
