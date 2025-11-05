BiržaDEX+
Reāllaika Qoryn cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika QOR uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati QOR cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par QOR

QOR Cenas informācija

Kas ir QOR

QOR Oficiālā tīmekļa vietne

QOR Tokenomika

QOR Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Qoryn logotips

Qoryn Cena (QOR)

Nav sarakstā

1 QOR uz USD reāllaika cena:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Qoryn (QOR) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:23:11 (UTC+8)

Qoryn (QOR) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Qoryn (QOR) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā QOR tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. QOR visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā QOR ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par 0.00% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Qoryn (QOR) tirgus informācija

$ 6.30K
$ 6.30K$ 6.30K

--
----

$ 6.30K
$ 6.30K$ 6.30K

999.43M
999.43M 999.43M

999,429,848.412867
999,429,848.412867 999,429,848.412867

Pašreizējais Qoryn tirgus maksimums ir $ 6.30K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. QOR apjoms apgrozībā ir 999.43M ar kopējo apjomu 999429848.412867. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 6.30K.

Qoryn (QOR) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Qoryn uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Qoryn uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Qoryn uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Qoryn uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ 0-40.45%
60 dienas$ 0-37.56%
90 dienas$ 0--

Kas ir Qoryn (QOR)?

Qoryn is a decentralized deployment field for AI systems. Instead of relying on centralized clouds, models are packaged into containers and dispatched across an encrypted mesh of runtime nodes. These nodes scale on their own, monitor activity, and execute inference with under 100ms latency. No DevOps. No dashboards. No cloud servers.

You write the model and define the runtime. Qoryn takes care of everything else, including containerization, gRPC or REST endpoints, edge distribution, and real-time tracing. Deployments happen through a simple CLI. The mesh picks up the logic, signs it, and runs it on demand.

Qoryn is built for bots, inference pipelines, and onchain AI. It removes infrastructure friction and allows models to run anywhere without asking permission. No tracking. No lock-in. Just results.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Qoryn (QOR) resurss

Oficiālā interneta vietne

Qoryn cenas prognoze (USD)

Kāda būs Qoryn (QOR) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Qoryn (QOR) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Qoryn prognozes.

Apskati Qoryn cenas prognozi!

QOR uz vietējām valūtām

Qoryn (QOR) tokenomika

Qoryn (QOR) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par QOR tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Qoryn (QOR)

Kāda ir Qoryn (QOR) vērtība šodien?
Reāllaika QOR cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā QOR uz USD cena?
Pašreizējā QOR uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Qoryn tirgus maksimums?
QOR tirgus maksimums ir $ 6.30K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir QOR apjoms apgrozībā?
QOR apjoms apgrozībā ir 999.43M USD.
Kāda bija QOR vēsturiski augstākā cena?
QOR sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija QOR vēsturiski zemākā cena?
QOR sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir QOR tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu QOR tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai QOR šogad kāps augstāk?
QOR cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati QOR cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:23:11 (UTC+8)

Qoryn (QOR) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

