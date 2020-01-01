QLix (QLIX) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par QLix (QLIX), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

QLix (QLIX) informācija

QLix stands as a pioneering cryptocurrency project, introducing a novel approach called Quantitative Liquidity Mixing. It functions as both a bridge and a mixer, optimizing liquidity provision across blockchain networks while ensuring transaction privacy. Utilizing advanced quantitative analysis, smart routing algorithms, and privacy-preserving techniques, QLix facilitates efficient and confidential asset transfers, enhancing the interoperability and fungibility of digital assets. QLix employs state-of-the-art cryptographic methods, including zero-knowledge proofs and other privacy-preserving protocols, to anonymize transactions. These techniques obfuscate the origins and destinations of digital assets, allowing users to enjoy a high level of privacy and security in their transactions, making the movement of assets across blockchains trace-resistant.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.qlixbot.io/
Tehniskais dokuments:
https://www.qlixbot.io/

QLix (QLIX) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos QLix (QLIX) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 33.48K
$ 33.48K
Kopējais apjoms:
$ 1.00M
$ 1.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 1.00M
$ 1.00M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 33.48K
$ 33.48K
Visu laiku augstākā cena:
$ 1.1
$ 1.1
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.02628833
$ 0.02628833
Pašreizējā cena:
$ 0.03347852
$ 0.03347852

QLix (QLIX) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

QLix (QLIX) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais QLIX tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu QLIX tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti QLIX tokenomiku, uzzini QLIX tokena reāllaika cenu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.