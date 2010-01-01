Qkacoin (QKA) tokenomika
QKA is a meme coin . We are quokka who are found on some smaller islands off the coast of Western Australia, particularly Rottnest Island just off Perth and Bald Island near Albany. Isolated, scattered populations also exist in forest and coastal heath between Perth and Albany. A small colony inhabits a protected area of Two Peoples Bay Nature Reserve. In the mid-2010s, we earned a reputation on the internet as "the world's happiest animal" and symbols of positivity due to our smiles. Many photos of smiling quokka have been taken since gone viral, and the "quokka selfie" has become a popular social media trend, with celebrities such as Chris Hemsworth, Shawn Mendes, Margot Robbie, Roger Federer and Kim Donghyuk of iKON. And we want to protct this most happy quokka.
Qkacoin (QKA) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Qkacoin (QKA) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Qkacoin (QKA) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Qkacoin (QKA) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais QKA tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu QKA tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti QKA tokenomiku, uzzini QKA tokena reāllaika cenu!
QKA cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas QKA? Mūsu QKA cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.