BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Qace Dynamics cena šodien ir 0.01144249 USD. Seko līdzi reāllaika QACE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati QACE cenas tendenci MEXC.Reāllaika Qace Dynamics cena šodien ir 0.01144249 USD. Seko līdzi reāllaika QACE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati QACE cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par QACE

QACE Cenas informācija

Kas ir QACE

QACE Oficiālā tīmekļa vietne

QACE Tokenomika

QACE Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Qace Dynamics logotips

Qace Dynamics Cena (QACE)

Nav sarakstā

1 QACE uz USD reāllaika cena:

$0.01142314
$0.01142314$0.01142314
-20.60%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Qace Dynamics (QACE) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:50:03 (UTC+8)

Qace Dynamics (QACE) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.01037373
$ 0.01037373$ 0.01037373
24h zemākā
$ 0.01451311
$ 0.01451311$ 0.01451311
24h augstākā

$ 0.01037373
$ 0.01037373$ 0.01037373

$ 0.01451311
$ 0.01451311$ 0.01451311

$ 0.056435
$ 0.056435$ 0.056435

$ 0.01037373
$ 0.01037373$ 0.01037373

+4.34%

-20.49%

-43.41%

-43.41%

Qace Dynamics (QACE) reāllaika cena ir $0.01144249. Pēdējo 24 stundu laikā QACE tika tirgots robežās no zemākās $ 0.01037373 līdz augstākajai $ 0.01451311, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. QACE visu laiku augstākā cena ir $ 0.056435, savukārt zemākā - $ 0.01037373.

Īstermiņa veiktspējas ziņā QACE ir mainījies par +4.34% pēdējā stundā, par -20.49% pēdējo 24 stundu laikā un par -43.41% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Qace Dynamics (QACE) tirgus informācija

$ 11.46M
$ 11.46M$ 11.46M

--
----

$ 11.46M
$ 11.46M$ 11.46M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais Qace Dynamics tirgus maksimums ir $ 11.46M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. QACE apjoms apgrozībā ir 1.00B ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 11.46M.

Qace Dynamics (QACE) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Qace Dynamics uz USD bija $ -0.00294884936811759.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Qace Dynamics uz USD bija $ -0.0084724864.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Qace Dynamics uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Qace Dynamics uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00294884936811759-20.49%
30 dienas$ -0.0084724864-74.04%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Qace Dynamics (QACE)?

QACE Dynamics | QARC at the Core of Robotics Autonomy

Robotics is advancing fast, yet most projects struggle with the same obstacles: fragmented AI stacks, long integration cycles, and dependence on the cloud. Engineers spend months trying to connect vision, speech, mapping, and decision systems, often ending up with fragile solutions that fail in real-world environments where privacy and reliability matter most.

QACE Dynamics addresses this gap with QARC, our edge AI supercomputer designed specifically for robotics. QARC is a complete kit built to make autonomy truly plug and play. QARC comes preloaded with modular AI blocks that provide the core intelligence robots need:

  1. Vision systems that detect objects, faces, and activities.
  2. Voice understanding for natural command and control.
  3. Mapping and localization for real-time navigation.
  4. Decision orchestration that fuses perception and logic into dependable actions.

These modules are engineered to work seamlessly together, removing the need for advanced AI expertise or complex integration. Robots can be equipped with QARC and instantly gain cognitive capabilities.

The strength of QARC lies in its edge first design. By running intelligence directly on the robot, QARC ensures:

  1. Instant reliability with no dependency on cloud signals.
  2. Privacy by default, keeping sensitive data on site.
  3. Field readiness, allowing robots to operate anywhere, from factories to hospitals to outdoor environments.

At the same time, QARC is flexible. It can connect online when scale or remote coordination is needed, giving robots both local first autonomy and optional cloud extension.

With QARC, the bottlenecks of fragmented AI stacks and complex integration are removed. Instead of being limited by delays and dependencies, robots can operate smarter and adapt faster in real-world scenarios.

This combination of powerful hardware and modular AI is what sets QACE Dynamics apart. QARC is not just a concept, it is a deployable solution that makes advanced autonomy practical.

With QARC, autonomy becomes easy, private, and ready to scale. QACE Dynamics is redefining how robots gain intelligence, turning complex AI into a plug and play foundation for the machines of tomorrow.

QACE Dynamics is where robotics gains true edge autonomy.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Qace Dynamics (QACE) resurss

Oficiālā interneta vietne

Qace Dynamics cenas prognoze (USD)

Kāda būs Qace Dynamics (QACE) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Qace Dynamics (QACE) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Qace Dynamics prognozes.

Apskati Qace Dynamics cenas prognozi!

QACE uz vietējām valūtām

Qace Dynamics (QACE) tokenomika

Qace Dynamics (QACE) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par QACE tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Qace Dynamics (QACE)

Kāda ir Qace Dynamics (QACE) vērtība šodien?
Reāllaika QACE cena USD ir 0.01144249 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā QACE uz USD cena?
Pašreizējā QACE uz USD cena ir $ 0.01144249. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Qace Dynamics tirgus maksimums?
QACE tirgus maksimums ir $ 11.46M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir QACE apjoms apgrozībā?
QACE apjoms apgrozībā ir 1.00B USD.
Kāda bija QACE vēsturiski augstākā cena?
QACE sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.056435 USD apmērā.
Kāda bija QACE vēsturiski zemākā cena?
QACE sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.01037373 USD.
Kāds ir QACE tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu QACE tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai QACE šogad kāps augstāk?
QACE cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati QACE cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:50:03 (UTC+8)

Qace Dynamics (QACE) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,191.60
$101,191.60$101,191.60

-1.92%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,245.05
$3,245.05$3,245.05

-7.47%

Solana logotips

Solana

SOL

$155.27
$155.27$155.27

-3.84%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2192
$2.2192$2.2192

-2.75%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,191.60
$101,191.60$101,191.60

-1.92%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,245.05
$3,245.05$3,245.05

-7.47%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2192
$2.2192$2.2192

-2.75%

Solana logotips

Solana

SOL

$155.27
$155.27$155.27

-3.84%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16338
$0.16338$0.16338

-0.33%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$3.6176
$3.6176$3.6176

+2,311.73%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.15200
$0.15200$0.15200

+890.87%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000256
$0.0000000000000000000000000256$0.0000000000000000000000000256

+271.01%

CUDIS logotips

CUDIS

CUDIS

$0.06220
$0.06220$0.06220

+76.30%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000636
$0.0000636$0.0000636

+55.12%