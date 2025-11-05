Qace Dynamics Cena (QACE)
+4.34%
-20.49%
-43.41%
-43.41%
Qace Dynamics (QACE) reāllaika cena ir $0.01144249. Pēdējo 24 stundu laikā QACE tika tirgots robežās no zemākās $ 0.01037373 līdz augstākajai $ 0.01451311, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. QACE visu laiku augstākā cena ir $ 0.056435, savukārt zemākā - $ 0.01037373.
Īstermiņa veiktspējas ziņā QACE ir mainījies par +4.34% pēdējā stundā, par -20.49% pēdējo 24 stundu laikā un par -43.41% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.
Pašreizējais Qace Dynamics tirgus maksimums ir $ 11.46M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. QACE apjoms apgrozībā ir 1.00B ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 11.46M.
Šodien cenas izmaiņas Qace Dynamics uz USD bija $ -0.00294884936811759.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Qace Dynamics uz USD bija $ -0.0084724864.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Qace Dynamics uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Qace Dynamics uz USD bija $ 0.
|Periods
|Mainīt (USD)
|Mainīt (%)
|Šodien
|$ -0.00294884936811759
|-20.49%
|30 dienas
|$ -0.0084724864
|-74.04%
|60 dienas
|$ 0
|--
|90 dienas
|$ 0
|--
QACE Dynamics | QARC at the Core of Robotics Autonomy
Robotics is advancing fast, yet most projects struggle with the same obstacles: fragmented AI stacks, long integration cycles, and dependence on the cloud. Engineers spend months trying to connect vision, speech, mapping, and decision systems, often ending up with fragile solutions that fail in real-world environments where privacy and reliability matter most.
QACE Dynamics addresses this gap with QARC, our edge AI supercomputer designed specifically for robotics. QARC is a complete kit built to make autonomy truly plug and play. QARC comes preloaded with modular AI blocks that provide the core intelligence robots need:
These modules are engineered to work seamlessly together, removing the need for advanced AI expertise or complex integration. Robots can be equipped with QARC and instantly gain cognitive capabilities.
The strength of QARC lies in its edge first design. By running intelligence directly on the robot, QARC ensures:
At the same time, QARC is flexible. It can connect online when scale or remote coordination is needed, giving robots both local first autonomy and optional cloud extension.
With QARC, the bottlenecks of fragmented AI stacks and complex integration are removed. Instead of being limited by delays and dependencies, robots can operate smarter and adapt faster in real-world scenarios.
This combination of powerful hardware and modular AI is what sets QACE Dynamics apart. QARC is not just a concept, it is a deployable solution that makes advanced autonomy practical.
With QARC, autonomy becomes easy, private, and ready to scale. QACE Dynamics is redefining how robots gain intelligence, turning complex AI into a plug and play foundation for the machines of tomorrow.
QACE Dynamics is where robotics gains true edge autonomy.
