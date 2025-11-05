BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Flip Fest
Reāllaika PUMPLESS COIN cena šodien ir 0.00000547 USD. Seko līdzi reāllaika PUMPLESS uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PUMPLESS cenas tendenci MEXC.Reāllaika PUMPLESS COIN cena šodien ir 0.00000547 USD. Seko līdzi reāllaika PUMPLESS uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PUMPLESS cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par PUMPLESS

PUMPLESS Cenas informācija

Kas ir PUMPLESS

PUMPLESS Oficiālā tīmekļa vietne

PUMPLESS Tokenomika

PUMPLESS Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

PUMPLESS COIN logotips

PUMPLESS COIN Cena (PUMPLESS)

Nav sarakstā

1 PUMPLESS uz USD reāllaika cena:

--
----
-6.10%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
PUMPLESS COIN (PUMPLESS) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:22:51 (UTC+8)

PUMPLESS COIN (PUMPLESS) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00000515
$ 0.00000515$ 0.00000515
24h zemākā
$ 0.0000059
$ 0.0000059$ 0.0000059
24h augstākā

$ 0.00000515
$ 0.00000515$ 0.00000515

$ 0.0000059
$ 0.0000059$ 0.0000059

$ 0.00073857
$ 0.00073857$ 0.00073857

$ 0.00000515
$ 0.00000515$ 0.00000515

+0.10%

-6.11%

-25.58%

-25.58%

PUMPLESS COIN (PUMPLESS) reāllaika cena ir $0.00000547. Pēdējo 24 stundu laikā PUMPLESS tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00000515 līdz augstākajai $ 0.0000059, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. PUMPLESS visu laiku augstākā cena ir $ 0.00073857, savukārt zemākā - $ 0.00000515.

Īstermiņa veiktspējas ziņā PUMPLESS ir mainījies par +0.10% pēdējā stundā, par -6.11% pēdējo 24 stundu laikā un par -25.58% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

PUMPLESS COIN (PUMPLESS) tirgus informācija

$ 5.46K
$ 5.46K$ 5.46K

--
----

$ 5.46K
$ 5.46K$ 5.46K

997.78M
997.78M 997.78M

997,784,513.456237
997,784,513.456237 997,784,513.456237

Pašreizējais PUMPLESS COIN tirgus maksimums ir $ 5.46K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. PUMPLESS apjoms apgrozībā ir 997.78M ar kopējo apjomu 997784513.456237. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 5.46K.

PUMPLESS COIN (PUMPLESS) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas PUMPLESS COIN uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas PUMPLESS COIN uz USD bija $ -0.0000023804.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas PUMPLESS COIN uz USD bija $ -0.0000023312.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas PUMPLESS COIN uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-6.11%
30 dienas$ -0.0000023804-43.51%
60 dienas$ -0.0000023312-42.61%
90 dienas$ 0--

Kas ir PUMPLESS COIN (PUMPLESS)?

PUMPLESS COIN

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

PUMPLESS COIN (PUMPLESS) resurss

Oficiālā interneta vietne

PUMPLESS COIN cenas prognoze (USD)

Kāda būs PUMPLESS COIN (PUMPLESS) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu PUMPLESS COIN (PUMPLESS) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa PUMPLESS COIN prognozes.

Apskati PUMPLESS COIN cenas prognozi!

PUMPLESS uz vietējām valūtām

PUMPLESS COIN (PUMPLESS) tokenomika

PUMPLESS COIN (PUMPLESS) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par PUMPLESS tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par PUMPLESS COIN (PUMPLESS)

Kāda ir PUMPLESS COIN (PUMPLESS) vērtība šodien?
Reāllaika PUMPLESS cena USD ir 0.00000547 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā PUMPLESS uz USD cena?
Pašreizējā PUMPLESS uz USD cena ir $ 0.00000547. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir PUMPLESS COIN tirgus maksimums?
PUMPLESS tirgus maksimums ir $ 5.46K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir PUMPLESS apjoms apgrozībā?
PUMPLESS apjoms apgrozībā ir 997.78M USD.
Kāda bija PUMPLESS vēsturiski augstākā cena?
PUMPLESS sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00073857 USD apmērā.
Kāda bija PUMPLESS vēsturiski zemākā cena?
PUMPLESS sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00000515 USD.
Kāds ir PUMPLESS tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu PUMPLESS tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai PUMPLESS šogad kāps augstāk?
PUMPLESS cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati PUMPLESS cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:22:51 (UTC+8)

PUMPLESS COIN (PUMPLESS) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,818.45
$101,818.45$101,818.45

-1.32%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,321.74
$3,321.74$3,321.74

-5.28%

Solana logotips

Solana

SOL

$156.26
$156.26$156.26

-3.23%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.02%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2384
$2.2384$2.2384

-1.91%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,818.45
$101,818.45$101,818.45

-1.32%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,321.74
$3,321.74$3,321.74

-5.28%

Solana logotips

Solana

SOL

$156.26
$156.26$156.26

-3.23%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2384
$2.2384$2.2384

-1.91%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16398
$0.16398$0.16398

+0.03%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

XP8 logotips

XP8

XP8

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.34960
$0.34960$0.34960

+2,179.00%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$1.5618
$1.5618$1.5618

+941.20%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000330
$0.0000000000000000000000000330$0.0000000000000000000000000330

+378.26%

Datasoul logotips

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000034653
$0.0000000034653$0.0000000034653

+147.48%

NexAIPhone logotips

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000007904
$0.000007904$0.000007904

+107.07%