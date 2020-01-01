Pumpkin (PKIN) tokenomika
Pumpkin is a game-changing protocol engineered to revolutionize token launches by seamlessly aligning the interests of both token creators and token holders.
By incorporating innovative features such as fee sharing, staking, and milestone-based progress tracking, Pumpkin fosters sustainable growth and ensures a transparent and secure launch process. The fee sharing model incentivizes long-term commitment from all parties, while staking mechanisms empower holders to actively participate in governance and support the ecosystem. Additionally, milestone checkpoints provide clear benchmarks, enhancing accountability and trust throughout the project’s lifecycle.
These robust features collectively safeguard against rug pulls and other malicious activities, establishing Pumpkin as a reliable and forward-thinking platform for launching tokens with confidence and integrity. Through its comprehensive approach, Pumpkin not only streamlines the token launch process but also builds a resilient community dedicated to the success and longevity of each project it supports.
Pumpkin (PKIN) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Pumpkin (PKIN) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Pumpkin (PKIN) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Pumpkin (PKIN) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais PKIN tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu PKIN tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti PKIN tokenomiku, uzzini PKIN tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.