Reāllaika PUMPAI cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika PUMPAI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PUMPAI cenas tendenci MEXC.Reāllaika PUMPAI cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika PUMPAI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PUMPAI cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par PUMPAI

PUMPAI Cenas informācija

Kas ir PUMPAI

PUMPAI Oficiālā tīmekļa vietne

PUMPAI Tokenomika

PUMPAI Cenas prognoze

PUMPAI logotips

PUMPAI Cena (PUMPAI)

Nav sarakstā

1 PUMPAI uz USD reāllaika cena:

--
----
-12.70%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
PUMPAI (PUMPAI) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:46:14 (UTC+8)

PUMPAI (PUMPAI) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.085682
$ 0.085682$ 0.085682

$ 0
$ 0$ 0

-0.06%

-12.72%

-26.53%

-26.53%

PUMPAI (PUMPAI) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā PUMPAI tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. PUMPAI visu laiku augstākā cena ir $ 0.085682, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā PUMPAI ir mainījies par -0.06% pēdējā stundā, par -12.72% pēdējo 24 stundu laikā un par -26.53% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

PUMPAI (PUMPAI) tirgus informācija

$ 16.22K
$ 16.22K$ 16.22K

--
----

$ 61.05K
$ 61.05K$ 61.05K

265.61M
265.61M 265.61M

999,897,255.919972
999,897,255.919972 999,897,255.919972

Pašreizējais PUMPAI tirgus maksimums ir $ 16.22K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. PUMPAI apjoms apgrozībā ir 265.61M ar kopējo apjomu 999897255.919972. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 61.05K.

PUMPAI (PUMPAI) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas PUMPAI uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas PUMPAI uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas PUMPAI uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas PUMPAI uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-12.72%
30 dienas$ 0-56.11%
60 dienas$ 0-72.50%
90 dienas$ 0--

Kas ir PUMPAI (PUMPAI)?

PumpAI scans Crypto Twitter for trending metas to have the most up to date information on whats popular right now.  

PumpAI will use all the information and tools at its disposal to help you create your coin. Everything you need: descriptions, images, tokens and pools will all be handled by the AI. All you need to do is prompt it.

Tokens launched on PumpAI will be tradeable directly on PumpAI. Users will be able to bid on them until the bonding curve (set marketcap) is reached. Once the bonding curve is reached the token’s LP will automatically transfer to Meteora and will become tradeable on Meteora. Being able to bid on tokens on PumpAI allows users to get in on new launches on day 0, basically before the tokens even hit any markets.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

PUMPAI (PUMPAI) resurss

Oficiālā interneta vietne

PUMPAI cenas prognoze (USD)

Kāda būs PUMPAI (PUMPAI) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu PUMPAI (PUMPAI) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa PUMPAI prognozes.

Apskati PUMPAI cenas prognozi!

PUMPAI uz vietējām valūtām

PUMPAI (PUMPAI) tokenomika

PUMPAI (PUMPAI) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par PUMPAI tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par PUMPAI (PUMPAI)

Kāda ir PUMPAI (PUMPAI) vērtība šodien?
Reāllaika PUMPAI cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā PUMPAI uz USD cena?
Pašreizējā PUMPAI uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir PUMPAI tirgus maksimums?
PUMPAI tirgus maksimums ir $ 16.22K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir PUMPAI apjoms apgrozībā?
PUMPAI apjoms apgrozībā ir 265.61M USD.
Kāda bija PUMPAI vēsturiski augstākā cena?
PUMPAI sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.085682 USD apmērā.
Kāda bija PUMPAI vēsturiski zemākā cena?
PUMPAI sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir PUMPAI tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu PUMPAI tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai PUMPAI šogad kāps augstāk?
PUMPAI cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati PUMPAI cenas prognozi dziļākai analīzei.
PUMPAI (PUMPAI) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

