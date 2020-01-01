Pump Fun Puppet (PUPPET) tokenomika

Pump Fun Puppet (PUPPET) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Pump Fun Puppet (PUPPET), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Pump Fun Puppet (PUPPET) informācija

The era of puppet meme coins has arrived, signaling the end of the dominance of frog and dog tokens. Now, it’s all about puppets, and leading this revolution is Pump Fun Puppet—the first and only official puppet of PumpFun. Puppets are the new meme meta, and Pump Fun Puppet is setting the standard. With an engaging personality and a growing fanbase, he’s not just a meme but a movement. Tune in to his livestreams, where you can chat with Pump Fun Puppet directly and be part of the next big wave in crypto culture. Don’t miss out on the fun—puppets are taking over!

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://pumppuppet.fun/

Pump Fun Puppet (PUPPET) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Pump Fun Puppet (PUPPET) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 22.44K
Kopējais apjoms:
$ 999.72M
Apjoms apgrozībā:
$ 999.72M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 22.44K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
Pump Fun Puppet (PUPPET) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Pump Fun Puppet (PUPPET) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais PUPPET tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu PUPPET tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti PUPPET tokenomiku, uzzini PUPPET tokena reāllaika cenu!

