BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika PulseChain Peacock cena šodien ir 0.02308282 USD. Seko līdzi reāllaika PCOCK uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PCOCK cenas tendenci MEXC.Reāllaika PulseChain Peacock cena šodien ir 0.02308282 USD. Seko līdzi reāllaika PCOCK uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PCOCK cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par PCOCK

PCOCK Cenas informācija

Kas ir PCOCK

PCOCK Oficiālā tīmekļa vietne

PCOCK Tokenomika

PCOCK Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

PulseChain Peacock logotips

PulseChain Peacock Cena (PCOCK)

Nav sarakstā

1 PCOCK uz USD reāllaika cena:

$0.0230973
$0.0230973$0.0230973
-11.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
PulseChain Peacock (PCOCK) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:49:33 (UTC+8)

PulseChain Peacock (PCOCK) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.01953144
$ 0.01953144$ 0.01953144
24h zemākā
$ 0.02729619
$ 0.02729619$ 0.02729619
24h augstākā

$ 0.01953144
$ 0.01953144$ 0.01953144

$ 0.02729619
$ 0.02729619$ 0.02729619

$ 0.02875
$ 0.02875$ 0.02875

$ 0.00191136
$ 0.00191136$ 0.00191136

+3.08%

-11.13%

+26.58%

+26.58%

PulseChain Peacock (PCOCK) reāllaika cena ir $0.02308282. Pēdējo 24 stundu laikā PCOCK tika tirgots robežās no zemākās $ 0.01953144 līdz augstākajai $ 0.02729619, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. PCOCK visu laiku augstākā cena ir $ 0.02875, savukārt zemākā - $ 0.00191136.

Īstermiņa veiktspējas ziņā PCOCK ir mainījies par +3.08% pēdējā stundā, par -11.13% pēdējo 24 stundu laikā un par +26.58% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

PulseChain Peacock (PCOCK) tirgus informācija

$ 19.64M
$ 19.64M$ 19.64M

--
----

$ 19.64M
$ 19.64M$ 19.64M

845.60M
845.60M 845.60M

845,604,554.3965328
845,604,554.3965328 845,604,554.3965328

Pašreizējais PulseChain Peacock tirgus maksimums ir $ 19.64M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. PCOCK apjoms apgrozībā ir 845.60M ar kopējo apjomu 845604554.3965328. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 19.64M.

PulseChain Peacock (PCOCK) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas PulseChain Peacock uz USD bija $ -0.00289254369697607.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas PulseChain Peacock uz USD bija $ +0.0991539406.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas PulseChain Peacock uz USD bija $ +0.1009568381.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas PulseChain Peacock uz USD bija $ +0.0204386133266256636.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00289254369697607-11.13%
30 dienas$ +0.0991539406+429.56%
60 dienas$ +0.1009568381+437.37%
90 dienas$ +0.0204386133266256636+772.96%

Kas ir PulseChain Peacock (PCOCK)?

Peacock on PulseChain is PulseChain's Official Mascot Meme, based on posts by Richard Heart twerking on a Peacock stage and Liberty Swaps mascot post on Twitter, PCOCK was created on Pump.tires! Created 2 weeks ago in honour of Liberty Swaps post, Peacock is now one of the hottest and most talked about coins on PulseChain. The project was released into the community by the creator and hopes to be the first 1 billion dollar market cap coin on PulseChain. It has the backing of Liberty Swap Finance and the total supply has been burnt by 15% already. Utility it being working and PCOCK has been paired to many tokens in the ecosystem giving it a solid foundation. Peacock could play a big part in kickstarting PulseChains Bullrun and so has a strong narrative in the community using Pump.tires as the platform to launch from bringing more eyes and adoption to PulseChain. PulseChain has the strongest community in the whole of cryptocurrency so with their backing PCOCK could do some serious gains bringing on PulseChains much needed Bullrun. Peacock is a simple meme at heart but has lot of potential! You can trade it at Liberty Swap and PulseX at lightning speeds and the contract is solid, no blacklisting, buy or sell tax etc and super cheap in gas fees to trade. PCOCK has an army of followers and even more memes to go with it. Trading Peacock also burns PulseChains native token $PLS therefore lowering supply of time and strengthening the whole chain overall. Richard Heart's as a flamboyant character and a pet Peacock fits the bill perfectly! Guarding the gardens of hexico, he's not just a mascot he's the protector of PulseChain!

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

PulseChain Peacock (PCOCK) resurss

Oficiālā interneta vietne

PulseChain Peacock cenas prognoze (USD)

Kāda būs PulseChain Peacock (PCOCK) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu PulseChain Peacock (PCOCK) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa PulseChain Peacock prognozes.

Apskati PulseChain Peacock cenas prognozi!

PCOCK uz vietējām valūtām

PulseChain Peacock (PCOCK) tokenomika

PulseChain Peacock (PCOCK) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par PCOCK tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par PulseChain Peacock (PCOCK)

Kāda ir PulseChain Peacock (PCOCK) vērtība šodien?
Reāllaika PCOCK cena USD ir 0.02308282 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā PCOCK uz USD cena?
Pašreizējā PCOCK uz USD cena ir $ 0.02308282. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir PulseChain Peacock tirgus maksimums?
PCOCK tirgus maksimums ir $ 19.64M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir PCOCK apjoms apgrozībā?
PCOCK apjoms apgrozībā ir 845.60M USD.
Kāda bija PCOCK vēsturiski augstākā cena?
PCOCK sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.02875 USD apmērā.
Kāda bija PCOCK vēsturiski zemākā cena?
PCOCK sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00191136 USD.
Kāds ir PCOCK tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu PCOCK tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai PCOCK šogad kāps augstāk?
PCOCK cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati PCOCK cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:49:33 (UTC+8)

PulseChain Peacock (PCOCK) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,313.98
$101,313.98$101,313.98

-1.80%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,249.28
$3,249.28$3,249.28

-7.35%

Solana logotips

Solana

SOL

$155.26
$155.26$155.26

-3.85%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2219
$2.2219$2.2219

-2.63%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,313.98
$101,313.98$101,313.98

-1.80%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,249.28
$3,249.28$3,249.28

-7.35%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2219
$2.2219$2.2219

-2.63%

Solana logotips

Solana

SOL

$155.26
$155.26$155.26

-3.85%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16364
$0.16364$0.16364

-0.17%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$3.6092
$3.6092$3.6092

+2,306.13%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.15109
$0.15109$0.15109

+884.94%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000256
$0.0000000000000000000000000256$0.0000000000000000000000000256

+271.01%

CUDIS logotips

CUDIS

CUDIS

$0.06114
$0.06114$0.06114

+73.29%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000636
$0.0000636$0.0000636

+55.12%