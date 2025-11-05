BiržaDEX+
Reāllaika Pug Inu cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika PUG uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PUG cenas tendenci MEXC.Reāllaika Pug Inu cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika PUG uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PUG cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par PUG

PUG Cenas informācija

Kas ir PUG

PUG Oficiālā tīmekļa vietne

PUG Tokenomika

PUG Cenas prognoze

Pug Inu logotips

Pug Inu Cena (PUG)

Nav sarakstā

1 PUG uz USD reāllaika cena:

--
----
-12.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Pug Inu (PUG) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:45:52 (UTC+8)

Pug Inu (PUG) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.87%

-12.08%

-38.11%

-38.11%

Pug Inu (PUG) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā PUG tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. PUG visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā PUG ir mainījies par -0.87% pēdējā stundā, par -12.08% pēdējo 24 stundu laikā un par -38.11% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Pug Inu (PUG) tirgus informācija

$ 80.51K
$ 80.51K$ 80.51K

--
----

$ 80.51K
$ 80.51K$ 80.51K

355.53T
355.53T 355.53T

355,530,721,445,953.9
355,530,721,445,953.9 355,530,721,445,953.9

Pašreizējais Pug Inu tirgus maksimums ir $ 80.51K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. PUG apjoms apgrozībā ir 355.53T ar kopējo apjomu 355530721445953.9. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 80.51K.

Pug Inu (PUG) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Pug Inu uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Pug Inu uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Pug Inu uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Pug Inu uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-12.08%
30 dienas$ 0-77.96%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Pug Inu (PUG)?

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Pug Inu (PUG) resurss

Oficiālā interneta vietne

Pug Inu cenas prognoze (USD)

Kāda būs Pug Inu (PUG) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Pug Inu (PUG) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Pug Inu prognozes.

Apskati Pug Inu cenas prognozi!

PUG uz vietējām valūtām

Pug Inu (PUG) tokenomika

Pug Inu (PUG) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par PUG tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Pug Inu (PUG)

Kāda ir Pug Inu (PUG) vērtība šodien?
Reāllaika PUG cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā PUG uz USD cena?
Pašreizējā PUG uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Pug Inu tirgus maksimums?
PUG tirgus maksimums ir $ 80.51K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir PUG apjoms apgrozībā?
PUG apjoms apgrozībā ir 355.53T USD.
Kāda bija PUG vēsturiski augstākā cena?
PUG sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija PUG vēsturiski zemākā cena?
PUG sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir PUG tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu PUG tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai PUG šogad kāps augstāk?
PUG cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati PUG cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:45:52 (UTC+8)

Pug Inu (PUG) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

