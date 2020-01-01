Puffy (PUFFY) tokenomika
Puffy (PUFFY) informācija
$PUFFY: The Meme Token on the Solana blockchain that’s all about fun, quality, and community. $PUFFY isn’t just any token; it’s represented by Puffy, the pufferfish who guides YOU to hidden treasures, with $PUFFY being the most valuable of all. The mission is straightforward: bring back the joy and quality to meme tokens, while ensuring the community always comes first.
Community Focused: Puffy prioritises creating a welcoming, inclusive space where everyone’s voice is heard. $PUFFY is a token built by and for the community.
Fun and Engagement: Puffy aims to make meme tokens exciting again with creative campaigns, engaging content, and continuous updates. From contests to challenges, $PUFFY is about having fun together.
Team Spirit: Moving $PUFFY forward is a collective effort. Puffy believes in the strength of collaboration and unity, working together to navigate the crypto world.
Puffy (PUFFY) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Puffy (PUFFY) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Puffy (PUFFY) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Puffy (PUFFY) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais PUFFY tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu PUFFY tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti PUFFY tokenomiku, uzzini PUFFY tokena reāllaika cenu!
PUFFY cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas PUFFY? Mūsu PUFFY cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.