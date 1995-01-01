Puff The Dragon (PUFF) tokenomika
Puff The Dragon (PUFF) informācija
What Is PUFF?
Puff is the erc-20 memecoin token based around the mETH community.
Puff is an innovative experiment - a blockchain interactive story where holders can experience a 6 chapter journey and choose their own path through it.
Users may interact with Puff's story as it progresses in Puff's Penthouse inside methlab.xyz
How Many PUFF Coins Are There in Circulation?
Puff launched in March 2024 with 888,888,888 PUFF tokens created at genesis.
There is no additional supply.
48.5% of the supply was unlocked at genesis, and the rest released over Chapters 2 to 6.
Who Are the Founders of PUFF?
Puff is a community led project with various early contributors passionate about mETH and onchain communities.
Where Can I Buy PUFF?
The initial liquidity Pool for Puff is inside Puff's Penthouse on methlab.xyz
Puff The Dragon (PUFF) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Puff The Dragon (PUFF) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Puff The Dragon (PUFF) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Puff The Dragon (PUFF) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais PUFF tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu PUFF tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti PUFF tokenomiku, uzzini PUFF tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.