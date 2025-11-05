BiržaDEX+
Reāllaika Pubhouse Dominance Index cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika PUB uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PUB cenas tendenci MEXC.Reāllaika Pubhouse Dominance Index cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika PUB uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PUB cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par PUB

PUB Cenas informācija

Kas ir PUB

PUB Oficiālā tīmekļa vietne

PUB Tokenomika

PUB Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Pubhouse Dominance Index logotips

Pubhouse Dominance Index Cena (PUB)

Nav sarakstā

1 PUB uz USD reāllaika cena:

$0.00034387
$0.00034387$0.00034387
-23.80%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Pubhouse Dominance Index (PUB) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:45:35 (UTC+8)

Pubhouse Dominance Index (PUB) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00208552
$ 0.00208552$ 0.00208552

$ 0
$ 0$ 0

-1.21%

-23.82%

-29.10%

-29.10%

Pubhouse Dominance Index (PUB) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā PUB tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. PUB visu laiku augstākā cena ir $ 0.00208552, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā PUB ir mainījies par -1.21% pēdējā stundā, par -23.82% pēdējo 24 stundu laikā un par -29.10% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Pubhouse Dominance Index (PUB) tirgus informācija

$ 334.82K
$ 334.82K$ 334.82K

--
----

$ 334.82K
$ 334.82K$ 334.82K

975.35M
975.35M 975.35M

975,350,230.661
975,350,230.661 975,350,230.661

Pašreizējais Pubhouse Dominance Index tirgus maksimums ir $ 334.82K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. PUB apjoms apgrozībā ir 975.35M ar kopējo apjomu 975350230.661. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 334.82K.

Pubhouse Dominance Index (PUB) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Pubhouse Dominance Index uz USD bija $ -0.000107565110806214.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Pubhouse Dominance Index uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Pubhouse Dominance Index uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Pubhouse Dominance Index uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000107565110806214-23.82%
30 dienas$ 0-3.87%
60 dienas$ 0-76.67%
90 dienas$ 0--

Kas ir Pubhouse Dominance Index (PUB)?

Pubhouse is a prediction token market platform where you can create and trade any belief or prediction.

🎯 Create Prediction Tokens

Input any belief or prediction - no forms, tickers, or supply decisions needed
If no similar market exists, create the generated market with a single click
Use article links or Polymarket links to auto-generate new markets
Earn 20% of all trading fees as the market creator

💰 Trade Like Memecoins

Each market has 1 billion tokens deployed to a Uniswap V4 pool
Trade based on attention and belief in predictions
No formal resolution - markets live on attention and speculation
Discover existing markets if your idea already exists

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Pubhouse Dominance Index (PUB) resurss

Oficiālā interneta vietne

Pubhouse Dominance Index cenas prognoze (USD)

Kāda būs Pubhouse Dominance Index (PUB) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Pubhouse Dominance Index (PUB) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Pubhouse Dominance Index prognozes.

Apskati Pubhouse Dominance Index cenas prognozi!

PUB uz vietējām valūtām

Pubhouse Dominance Index (PUB) tokenomika

Pubhouse Dominance Index (PUB) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par PUB tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Pubhouse Dominance Index (PUB)

Kāda ir Pubhouse Dominance Index (PUB) vērtība šodien?
Reāllaika PUB cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā PUB uz USD cena?
Pašreizējā PUB uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Pubhouse Dominance Index tirgus maksimums?
PUB tirgus maksimums ir $ 334.82K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir PUB apjoms apgrozībā?
PUB apjoms apgrozībā ir 975.35M USD.
Kāda bija PUB vēsturiski augstākā cena?
PUB sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00208552 USD apmērā.
Kāda bija PUB vēsturiski zemākā cena?
PUB sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir PUB tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu PUB tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai PUB šogad kāps augstāk?
PUB cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati PUB cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:45:35 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

