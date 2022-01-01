PsyDAO (PSY) tokenomika
PsyDAO (PSY) informācija
PsyDAO is a bioDAO incubated by Molecule and accelerated by bio.xyz developing intellectual property to advance psychedelic science. Initiated in 2022 by members of the founding teams of VitaDAO, Molecule, and Gitcoin, PsyDAO uses IP tokens including IP-NFTs and fungible IPTs in order to build an onchain portfolio of psychedelic IP.
Membership in PsyDAO is open to anons, pseudonymous participation is encouraged, and privacy protection is paramount. Knowledge and research can be shared with zero knowledge of the identity of the sender or recipient.
PsyDAO utilizes new open-source models for IP tokenization, IPNFTs,and IP rights distribution, with ethical encumbrances, through fungible tokens.
PsyDAO intends to be a hivemind - a literal collective consciousness for the ethical development of psychedelics. The goal of PsyDAO is to redesign incentives and access from the bottom up - focusing on people (patients, recreational users, and spiritual communities), as opposed to centralizing ownership within organizations that have intrinsically misaligned incentives.
PsyDAO (PSY) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos PsyDAO (PSY) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
PsyDAO (PSY) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
PsyDAO (PSY) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais PSY tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu PSY tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti PSY tokenomiku, uzzini PSY tokena reāllaika cenu!
