BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika pSOL cena šodien ir 153.42 USD. Seko līdzi reāllaika PSOL uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PSOL cenas tendenci MEXC.Reāllaika pSOL cena šodien ir 153.42 USD. Seko līdzi reāllaika PSOL uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PSOL cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par PSOL

PSOL Cenas informācija

Kas ir PSOL

PSOL Oficiālā tīmekļa vietne

PSOL Tokenomika

PSOL Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

pSOL logotips

pSOL Cena (PSOL)

Nav sarakstā

1 PSOL uz USD reāllaika cena:

$153.42
$153.42$153.42
-7.70%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
pSOL (PSOL) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:45:14 (UTC+8)

pSOL (PSOL) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 147.65
$ 147.65$ 147.65
24h zemākā
$ 168.21
$ 168.21$ 168.21
24h augstākā

$ 147.65
$ 147.65$ 147.65

$ 168.21
$ 168.21$ 168.21

$ 253.13
$ 253.13$ 253.13

$ 147.65
$ 147.65$ 147.65

-0.82%

-7.70%

-21.00%

-21.00%

pSOL (PSOL) reāllaika cena ir $153.42. Pēdējo 24 stundu laikā PSOL tika tirgots robežās no zemākās $ 147.65 līdz augstākajai $ 168.21, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. PSOL visu laiku augstākā cena ir $ 253.13, savukārt zemākā - $ 147.65.

Īstermiņa veiktspējas ziņā PSOL ir mainījies par -0.82% pēdējā stundā, par -7.70% pēdējo 24 stundu laikā un par -21.00% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

pSOL (PSOL) tirgus informācija

$ 409.44K
$ 409.44K$ 409.44K

--
----

$ 409.44K
$ 409.44K$ 409.44K

2.67K
2.67K 2.67K

2,669.915415293
2,669.915415293 2,669.915415293

Pašreizējais pSOL tirgus maksimums ir $ 409.44K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. PSOL apjoms apgrozībā ir 2.67K ar kopējo apjomu 2669.915415293. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 409.44K.

pSOL (PSOL) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas pSOL uz USD bija $ -12.8032377601413.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas pSOL uz USD bija $ -50.1516785880.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas pSOL uz USD bija $ -37.5788635620.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas pSOL uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -12.8032377601413-7.70%
30 dienas$ -50.1516785880-32.68%
60 dienas$ -37.5788635620-24.49%
90 dienas$ 0--

Kas ir pSOL (PSOL)?

$PSOL is a wrapped version of SOL introduced to improve liquidity efficiency on Solana. It is designed to recover funds that would otherwise remain permanently locked in liquidity pools after token migration. By pairing tokens with $PSOL instead of SOL, liquidity that would typically be inaccessible is redistributed back to users.

$PSOL was developed by Sugardotmoney to support token launches on Solana. The wrapper was deployed ahead of the platform’s full launch to allow sufficient time for integration with decentralized exchange tracking tools.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

pSOL (PSOL) resurss

Oficiālā interneta vietne

pSOL cenas prognoze (USD)

Kāda būs pSOL (PSOL) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu pSOL (PSOL) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa pSOL prognozes.

Apskati pSOL cenas prognozi!

PSOL uz vietējām valūtām

pSOL (PSOL) tokenomika

pSOL (PSOL) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par PSOL tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par pSOL (PSOL)

Kāda ir pSOL (PSOL) vērtība šodien?
Reāllaika PSOL cena USD ir 153.42 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā PSOL uz USD cena?
Pašreizējā PSOL uz USD cena ir $ 153.42. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir pSOL tirgus maksimums?
PSOL tirgus maksimums ir $ 409.44K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir PSOL apjoms apgrozībā?
PSOL apjoms apgrozībā ir 2.67K USD.
Kāda bija PSOL vēsturiski augstākā cena?
PSOL sasniedza vēsturiski augstāko cenu 253.13 USD apmērā.
Kāda bija PSOL vēsturiski zemākā cena?
PSOL sasniedza vēsturiski zemāko cenu 147.65 USD.
Kāds ir PSOL tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu PSOL tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai PSOL šogad kāps augstāk?
PSOL cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati PSOL cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:45:14 (UTC+8)

pSOL (PSOL) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,428.30
$100,428.30$100,428.30

-2.66%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,230.00
$3,230.00$3,230.00

-7.90%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.52
$152.52$152.52

-5.54%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1628
$2.1628$2.1628

-5.22%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,428.30
$100,428.30$100,428.30

-2.66%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,230.00
$3,230.00$3,230.00

-7.90%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1628
$2.1628$2.1628

-5.22%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.52
$152.52$152.52

-5.54%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16017
$0.16017$0.16017

-2.29%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.24006
$0.24006$0.24006

+1,464.92%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.0975
$2.0975$2.0975

+1,298.33%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000340
$0.0000000000000000000000000340$0.0000000000000000000000000340

+392.75%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000179
$0.000000000179$0.000000000179

+108.13%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000640
$0.0000640$0.0000640

+56.09%