BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Pryzm cena šodien ir 0.00109483 USD. Seko līdzi reāllaika PRYZM uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PRYZM cenas tendenci MEXC.Reāllaika Pryzm cena šodien ir 0.00109483 USD. Seko līdzi reāllaika PRYZM uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PRYZM cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par PRYZM

PRYZM Cenas informācija

Kas ir PRYZM

PRYZM Oficiālā tīmekļa vietne

PRYZM Tokenomika

PRYZM Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Pryzm logotips

Pryzm Cena (PRYZM)

Nav sarakstā

1 PRYZM uz USD reāllaika cena:

$0.00109491
$0.00109491$0.00109491
-15.30%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Pryzm (PRYZM) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:45:04 (UTC+8)

Pryzm (PRYZM) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00105553
$ 0.00105553$ 0.00105553
24h zemākā
$ 0.00129368
$ 0.00129368$ 0.00129368
24h augstākā

$ 0.00105553
$ 0.00105553$ 0.00105553

$ 0.00129368
$ 0.00129368$ 0.00129368

$ 0.120383
$ 0.120383$ 0.120383

$ 0
$ 0$ 0

-0.47%

-15.37%

-13.63%

-13.63%

Pryzm (PRYZM) reāllaika cena ir $0.00109483. Pēdējo 24 stundu laikā PRYZM tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00105553 līdz augstākajai $ 0.00129368, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. PRYZM visu laiku augstākā cena ir $ 0.120383, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā PRYZM ir mainījies par -0.47% pēdējā stundā, par -15.37% pēdējo 24 stundu laikā un par -13.63% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Pryzm (PRYZM) tirgus informācija

$ 271.92K
$ 271.92K$ 271.92K

--
----

$ 1.15M
$ 1.15M$ 1.15M

248.35M
248.35M 248.35M

1,054,180,362.129194
1,054,180,362.129194 1,054,180,362.129194

Pašreizējais Pryzm tirgus maksimums ir $ 271.92K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. PRYZM apjoms apgrozībā ir 248.35M ar kopējo apjomu 1054180362.129194. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.15M.

Pryzm (PRYZM) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Pryzm uz USD bija $ -0.000198849953205606.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Pryzm uz USD bija $ -0.0008337117.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Pryzm uz USD bija $ -0.0009585795.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Pryzm uz USD bija $ -0.01036653002183042.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000198849953205606-15.37%
30 dienas$ -0.0008337117-76.14%
60 dienas$ -0.0009585795-87.55%
90 dienas$ -0.01036653002183042-90.44%

Kas ir Pryzm (PRYZM)?

Pryzm is at the forefront of blockchain innovation, offering a Layer 1 solution designed to help you tokenize and trade your yield with ease. By splitting your tokens into their original deposit and the staking rewards or yield, Pryzm provides you with the tools to maximize and monetize these components. The platform not only ensures optimal returns but also fosters a developer-friendly environment, encouraging the creation of new decentralized applications and financial products. With Pryzm, you can confidently navigate the blockchain ecosystem, harnessing the full potential of your assets in a secure and efficient manner.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Pryzm (PRYZM) resurss

Oficiālā interneta vietne

Pryzm cenas prognoze (USD)

Kāda būs Pryzm (PRYZM) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Pryzm (PRYZM) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Pryzm prognozes.

Apskati Pryzm cenas prognozi!

PRYZM uz vietējām valūtām

Pryzm (PRYZM) tokenomika

Pryzm (PRYZM) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par PRYZM tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Pryzm (PRYZM)

Kāda ir Pryzm (PRYZM) vērtība šodien?
Reāllaika PRYZM cena USD ir 0.00109483 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā PRYZM uz USD cena?
Pašreizējā PRYZM uz USD cena ir $ 0.00109483. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Pryzm tirgus maksimums?
PRYZM tirgus maksimums ir $ 271.92K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir PRYZM apjoms apgrozībā?
PRYZM apjoms apgrozībā ir 248.35M USD.
Kāda bija PRYZM vēsturiski augstākā cena?
PRYZM sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.120383 USD apmērā.
Kāda bija PRYZM vēsturiski zemākā cena?
PRYZM sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir PRYZM tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu PRYZM tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai PRYZM šogad kāps augstāk?
PRYZM cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati PRYZM cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:45:04 (UTC+8)

Pryzm (PRYZM) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,428.30
$100,428.30$100,428.30

-2.66%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,230.05
$3,230.05$3,230.05

-7.90%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.52
$152.52$152.52

-5.54%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1628
$2.1628$2.1628

-5.22%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,428.30
$100,428.30$100,428.30

-2.66%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,230.05
$3,230.05$3,230.05

-7.90%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1628
$2.1628$2.1628

-5.22%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.52
$152.52$152.52

-5.54%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16018
$0.16018$0.16018

-2.28%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.25200
$0.25200$0.25200

+1,542.76%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.0819
$2.0819$2.0819

+1,287.93%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000340
$0.0000000000000000000000000340$0.0000000000000000000000000340

+392.75%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000179
$0.000000000179$0.000000000179

+108.13%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000640
$0.0000640$0.0000640

+56.09%