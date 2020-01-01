Project Rocket (ROCKET) tokenomika

Project Rocket (ROCKET) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Project Rocket (ROCKET), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Project Rocket (ROCKET) informācija

GameStop’s convertible bonds, referred to as “Project Rocket” in an SEC filing. These bonds were announced in March 2025, with GameStop raising $1.3 billion, and an additional option for $200 million, to fund general corporate purposes, including potential Bitcoin purchases. The “Project Rocket” name appeared in the filename of the bond indenture submitted to the SEC, sparking interest among investors and on platforms like X. The bonds are unsecured, carry no regular interest, and mature on April 1, 2030, with a conversion price of approximately $29.85 per share, representing a 37.5% premium over the stock’s weighted average price at the time.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://projectrocketgme.com/

Project Rocket (ROCKET) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Project Rocket (ROCKET) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 37.54K
$ 37.54K$ 37.54K
Kopējais apjoms:
$ 420.69B
$ 420.69B$ 420.69B
Apjoms apgrozībā:
$ 420.69B
$ 420.69B$ 420.69B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 37.54K
$ 37.54K$ 37.54K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0
$ 0$ 0
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
$ 0$ 0

Project Rocket (ROCKET) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Project Rocket (ROCKET) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais ROCKET tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu ROCKET tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti ROCKET tokenomiku, uzzini ROCKET tokena reāllaika cenu!

ROCKET cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas ROCKET? Mūsu ROCKET cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.