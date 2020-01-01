Project Rocket (ROCKET) tokenomika
GameStop’s convertible bonds, referred to as “Project Rocket” in an SEC filing. These bonds were announced in March 2025, with GameStop raising $1.3 billion, and an additional option for $200 million, to fund general corporate purposes, including potential Bitcoin purchases. The “Project Rocket” name appeared in the filename of the bond indenture submitted to the SEC, sparking interest among investors and on platforms like X. The bonds are unsecured, carry no regular interest, and mature on April 1, 2030, with a conversion price of approximately $29.85 per share, representing a 37.5% premium over the stock’s weighted average price at the time.
Project Rocket (ROCKET) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Project Rocket (ROCKET) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Project Rocket (ROCKET) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Project Rocket (ROCKET) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais ROCKET tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu ROCKET tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti ROCKET tokenomiku, uzzini ROCKET tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.