Project Plutus aims to revolutionize decentralized finance by leveraging artificial intelligence to simplify trading and portfolio management. It seeks to democratize wealth creation, removing the complexity of manual trading through personalized, autonomous AI agents. These agents execute advanced strategies like portfolio rebalancing and profit-taking, enabling users to achieve financial freedom effortlessly.
Key components of the project include:
AI-Powered Trading Agents: Customized to user preferences, these agents autonomously execute trades, adapt to market trends, and optimize wealth creation. On-Chain Portfolio Management: Offering a seamless dashboard for tracking and managing tokens, NFTs, and Solana holdings. $PPCOIN Token Utility: A utility token for accessing exclusive features, with mechanisms like buy-and-burn to enhance value over time. NFT Integration: Future access to AI agents will be tied to tiered NFTs, providing various benefits within the ecosystem. Participation in Solana AI Hackathon: The project is positioned as a pioneering AI trading solution on Solana, targeting significant visibility and validation. The vision is to make trading accessible and efficient for all types of traders, from beginners to professionals, through cutting-edge AI solutions and intuitive design.
Project Plutus (PPCOIN) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Project Plutus (PPCOIN) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Project Plutus (PPCOIN) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Project Plutus (PPCOIN) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais PPCOIN tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu PPCOIN tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti PPCOIN tokenomiku, uzzini PPCOIN tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.