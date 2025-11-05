BiržaDEX+
Reāllaika Project Ascend cena šodien ir 0.00000462 USD. Seko līdzi reāllaika ASCEND uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ASCEND cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par ASCEND

ASCEND Cenas informācija

Kas ir ASCEND

ASCEND Oficiālā tīmekļa vietne

ASCEND Tokenomika

ASCEND Cenas prognoze

Project Ascend logotips

Project Ascend Cena (ASCEND)

1 ASCEND uz USD reāllaika cena:

$0.00000462
-2.40%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Project Ascend (ASCEND) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:22:26 (UTC+8)

Project Ascend (ASCEND) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00000441
24h zemākā
$ 0.00000489
24h augstākā

$ 0.00000441
$ 0.00000489
$ 0.00012084
$ 0.00000441
--

-2.43%

-23.17%

-23.17%

Project Ascend (ASCEND) reāllaika cena ir $0.00000462. Pēdējo 24 stundu laikā ASCEND tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00000441 līdz augstākajai $ 0.00000489, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ASCEND visu laiku augstākā cena ir $ 0.00012084, savukārt zemākā - $ 0.00000441.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ASCEND ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -2.43% pēdējo 24 stundu laikā un par -23.17% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Project Ascend (ASCEND) tirgus informācija

$ 4.62K
$ 56.04
$ 4.62K
999.69M
999,690,732.930201
Pašreizējais Project Ascend tirgus maksimums ir $ 4.62K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 56.04. ASCEND apjoms apgrozībā ir 999.69M ar kopējo apjomu 999690732.930201. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 4.62K.

Project Ascend (ASCEND) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Project Ascend uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Project Ascend uz USD bija $ -0.0000018070.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Project Ascend uz USD bija $ -0.0000041611.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Project Ascend uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-2.43%
30 dienas$ -0.0000018070-39.11%
60 dienas$ -0.0000041611-90.06%
90 dienas$ 0--

Kas ir Project Ascend (ASCEND)?

Creator Capital Market on pump.fun

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Project Ascend (ASCEND) resurss

Oficiālā interneta vietne

Project Ascend cenas prognoze (USD)

Kāda būs Project Ascend (ASCEND) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Project Ascend (ASCEND) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Project Ascend prognozes.

Apskati Project Ascend cenas prognozi!

ASCEND uz vietējām valūtām

Project Ascend (ASCEND) tokenomika

Project Ascend (ASCEND) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ASCEND tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Project Ascend (ASCEND)

Kāda ir Project Ascend (ASCEND) vērtība šodien?
Reāllaika ASCEND cena USD ir 0.00000462 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ASCEND uz USD cena?
Pašreizējā ASCEND uz USD cena ir $ 0.00000462. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Project Ascend tirgus maksimums?
ASCEND tirgus maksimums ir $ 4.62K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ASCEND apjoms apgrozībā?
ASCEND apjoms apgrozībā ir 999.69M USD.
Kāda bija ASCEND vēsturiski augstākā cena?
ASCEND sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00012084 USD apmērā.
Kāda bija ASCEND vēsturiski zemākā cena?
ASCEND sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00000441 USD.
Kāds ir ASCEND tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ASCEND tirdzniecības apjoms ir $ 56.04 USD.
Vai ASCEND šogad kāps augstāk?
ASCEND cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ASCEND cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:22:26 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

